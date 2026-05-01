El llamado ingreso mínimo que la presidenta interina acaba de aumentar consiste en un esquema de bonificaciones que no incide en beneficios salariales, además del sueldo mínimo formal, que equivale a unos 30 centavos de dólar. El gobierno ha recurrido a bonos indexados para mejorar los ingresos de los trabajadores que perciben el salario mínimo más bajo de la región, congelado desde hace cuatro años y carcomido por una inflación elevada y crónica.

"El primer anuncio que quiero hacer es que el ingreso mínimo integral alcanzará el equivalente a 240 dólares", indicó Rodríguez, sin ofrecer mayores detalles. "Debo resaltar que es el aumento más importante en los últimos años. No habíamos tenido un incremento que nos permitiera alcanzar este nivel", prosiguió desde una tarima instalada en la principal avenida de Caracas.

Rodríguez había prometido un aumento salarial "responsable". Aplausos y gritos de celebración resonaron entre los varios miles de chavistas que se congregaron en Caracas al término de una "peregrinación" —marcha— para exigir el cese de las sanciones contra Venezuela.

El nuevo ingreso, no obstante, queda muy por debajo de los 677 dólares que, según estimaciones privadas, cuesta la canasta alimentaria básica para una familia de cinco personas. Esto fue lo que pudo comprobar nuestro corresponsal, Víctor Amaya, en las calles de Caracas, donde predominan la resignación y la protesta.

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"Eso es simplemente para mantenerse vivo, eso no alcanza para mucho"; "Tengo la esperanza, pero esto no nos alcanza"; "No es suficiente, pero ahorita cubre algo"; "Para mí es suficiente por ahora".

Más temprano, entre los convocados a la "peregrinación" de Delcy Rodríguez, se hablaba de tener paciencia. "Poco a poco se están solucionando los problemas y debemos entender la solución en la que nos encontramos hoy en día"; "Muchos aspiran a tener aumentos desconsiderados".

Coalición Sindical pide salario con poder adquisitivo

Pero hay quienes exigen respuestas urgentes, como la Coalición Sindical, una amplia organización de base que había convocado a marchar hasta la sede del Ejecutivo nacional para reclamar reivindicaciones laborales. No pudieron avanzar ni una calle: fueron cercados por funcionarios armados en el punto de partida, como denunció su dirigente José Patines.

"No nos permitieron protestar por nuestro derecho, que es un salario con poder adquisitivo. ¿Cuánto cuesta la canasta básica? Eso debe ser el salario mínimo: 1.500 dólares. Que ellos no los tengan, es su problema. Llamemos a elecciones y solucionemos este problema", dijo Patines.

Al punto de encuentro tampoco lograron llegar más manifestantes, pues Caracas amaneció con varios cierres de vías dispuestos por las autoridades, lo que colapsó el tráfico de la capital venezolana. En todo caso, este 1° de mayo habrá una nueva jornada de protesta nacional.

Acuerdos con empresas petroleras estadounidenses

En otro frente, Venezuela suscribió este jueves acuerdos con empresas estadounidenses para potenciar la producción de crudo y gas, en presencia del enviado de la Casa Blanca, Jarrod Agen, quien arribó al país en el vuelo inaugural Miami–Caracas. El gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez firmó acuerdos con Hunt Overseas Oil Company y Crossover Energy, que operarán en la Faja del Orinoco, donde se encuentran las mayores reservas de crudo pesado y extrapesado.

La reanudación de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero, ha impulsado la presencia de empresas de ese país en el negocio energético venezolano.

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