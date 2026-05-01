El acuerdo UE‑Mercosur eliminará o reducirá gradualmente los aranceles para la gran mayoría de los productos de ambos bloques: el 95% de los bienes del Mercosur y el 91% de la Unión Europea, en un plazo de entre 12 y 15 años. El sector automotriz queda fuera de este cronograma y tendrá un período de desgravación de hasta 30 años.

En el caso específico de Uruguay, Ignacio Bartesaghi, director del Instituto de Negocios Internacionales de la Universidad Católica del Uruguay, señala que las exportaciones al bloque europeo están concentradas “en pocos productos, entre otros, la pasta de celulosa”, lo que explica que las oportunidades se focalicen en sectores muy concretos.

“Uruguay tiene beneficios concretos en la carne, que es donde más paga aranceles para ingresar a la Unión Europea. También va a tener beneficios en el arroz, la miel, los productos de madera, los lácteos —en este último hay beneficios y competencias—, en los cítricos y en muchos otros alimentos procesados”, explicó el especialista.

Los beneficios no se limitan a las exportaciones. Según Bartesaghi, también hay impactos del lado de las importaciones. “Para algunas de ellas van a bajar los aranceles, lo que permite que el consumidor se vea beneficiado. Y, por supuesto, no hay que descartar el potencial que estos acuerdos tienen en aspectos más dinámicos del comercio internacional, como la posibilidad de captar inversiones o de mejorar el entorno de negocios a partir del cumplimiento de las normas que impone la Unión Europea, de altos estándares, así como también el comercio de servicios”.

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La entrada en vigor del acuerdo de libre comercio entre los países del Mercosur —Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay— y los 27 Estados miembros de la Unión Europea coincide con el Día del Trabajo. Consultado sobre el impacto en el empleo, Bartesaghi señaló que las proyecciones para Uruguay son positivas.

“Las estimaciones indican que el crecimiento del producto puede ser, una vez plenamente implementado el acuerdo, de casi dos puntos. Hay crecimiento del empleo e incluso una proyección de baja de la pobreza. Los estudios son favorables para todos los países del Mercosur. Algunos ganan más, otros ganan menos. Estas proyecciones son difíciles de cumplir al 100%, porque dependen de cómo implemente el acuerdo cada país y de qué haga en términos de política pública para potenciar sus beneficios. Un comercio internacional más libre ofrece más oportunidades a las empresas y a los operadores de negocios, y eso tiene, sin lugar a dudas, repercusiones en la generación de empleo, algo muy positivo en países que aún están en proceso de desarrollo”.

El acuerdo de asociación, negociado durante más de 25 años y concluido en enero, entra en vigor de forma provisional. Su implementación definitiva todavía depende de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea determine su compatibilidad con la legislación vigente.

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