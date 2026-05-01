Con Siavosh Ghazi, corresponsal de RFI en Teherán, y AFP

Mientras que durante la guerra los precios se mantuvieron más o menos estables, desde hace unos diez días se están produciendo nuevos aumentos, como afirma Hossein, un tendero del barrio.

“Lo que ha subido mucho son todos los productos de plástico. Los huevos subieron mucho, prácticamente un 100 %, antes de bajar al 50 %. Los productos lácteos suben prácticamente todos los días un 5 % o un 10 %. Muchos clientes llevan productos a la caja y, cuando ven los precios, renuncian a comprarlos. Es mucho”.

“Para muchos de nosotros, pagar el alquiler e incluso comprar comida se ha vuelto difícil, y algunos ya no tienen nada”, cuenta Mahyar, de 28 años, en una entrevista con un periodista de la AFP con sede en París.

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“Solo aquellos que poseían bienes inmuebles, grandes empresas y un patrimonio importante siguen teniendo una situación normal”, observa.

Su empresa ya ha despedido a casi el 40 % de su personal.

Más de 190.000 iraníes han solicitado el subsidio de desempleo desde el inicio de la guerra, según cifras proporcionadas el miércoles por el viceministro de Trabajo iraní. Y para quienes trabajan, los salarios se estancan a pesar de una inflación que ya superaba el 45 % antes de la guerra y que ahora alcanza casi el 54 %, según el Centro Nacional de Estadísticas.

“Incluso los ricos se quejan”, cuenta Tonekabon, de 49 años, ante inquilinos —incluidos los suyos— que tienen dificultades para pagar el alquiler. En este contexto, “todo el mundo repara lo que tiene o compra de segunda mano”.

Para compensar estos aumentos, el Parlamento decidió aumentar los salarios básicos en un 60 %. Pero muchos expertos estiman que se necesitaría un aumento salarial del 100 %, incluso para los jubilados. Sin contar los numerosos despidos en muchos sectores de la industria.

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