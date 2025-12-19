El primer ministro australiano, Anthony Albanese, anunció un día de homenaje en todo el país el domingo 21 de diciembre, una semana después del ataque que tuvo como blanco una fiesta judía en la playa de Bondi. Las autoridades del país buscan responder al shock y la emoción provocados por el atentado antisemita que dejó 15 muertos, la peor matanza en Australia en varias décadas.

Dos atacantes, Sajid Akram y su hijo Naveed Akram, hirieron además a decenas de personas, en un acto motivado por la ideología del grupo yihadista Estado Islámico, según las autoridades.

El domingo, toda la población de Australia está invitada a encender velas a las 18:47 (07:47 UTC), una semana exacta después del inicio del ataque, anunció el primer ministro ante la prensa.

Será "un momento para hacer una pausa, reflexionar y afirmar que el odio y la violencia nunca definirán quiénes somos como australianos", declaró Albanese, quien precisó que un día de duelo nacional se llevará a cabo el próximo año.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Reapertura de la playa de Bondi

En la playa de Bondi, los locales no han esperado estos anuncios para rendir homenaje.

A las 11 de la mañana, hace 33 °C y el cielo es de un azul inmaculado. Terry y su hermano Steve se bañan por primera vez desde el atentado. Aún están atormentados por las escenas de la balacera.

"Este puente fue desde donde se perpetró la balacera, Steve debe cruzarlo para llegar a la playa desde su casa. Entonces, ya nada será igual", cuenta Terry a RFI.

A unos metros, Virginia sale del agua. Está jubilada y siempre ha vivido en Bondi. Está profundamente conmovida, pero se niega a dejarse abatir: "Vengo a la playa casi todas las mañanas y nado con un grupo de amigos. No quería que mi vida cambiara por lo ocurrido".

Issa comparte ese sentimiento de resiliencia. Es estadounidense y llegó a Australia hace diez días. "Es muy importante que la gente recuerde lo bueno que hay aquí, sin olvidar lo que pasó, ni a las víctimas y sus familias. Creo que lo peor sería desertar este lugar y vivir en el miedo", añade.

El gobierno lanza un programa de compra de armas

El gobierno anunció un endurecimiento de la legislación contra el extremismo y este viernes un programa de compra de armas de fuego en circulación.

Hablando de las seis armas que Sajid Akram poseía legalmente, Anthony Albanese insistió en que "no hay ninguna razón para que una persona viviendo en los suburbios de Sídney necesite tantas armas de fuego".

Las autoridades prometen indemnizar a los propietarios de armas de fuego que entreguen "armas excedentes, recientemente prohibidas e ilegales".

Sería la mayor operación de compra de armas de fuego en el país desde la que se realizó después de la masacre de 1996 en la isla de Tasmania. Ese año, un hombre de 28 años abrió fuego sobre la multitud en Port Arthur, un sitio turístico, matando a 35 personas.

En un año, las autoridades australianas habían recuperado así 600,000 armas entregadas por sus propietarios.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más