Con Xavier Colás

En la maratoniana conferencia de prensa, Vladimir Putin volvió a blindar su relato ante el país. El presidente ruso mantiene que Moscú no ve a Ucrania dispuesta a un final pacífico y asegura que, en el frente, el adversario ha quedado muy castigado y con pocas reservas, un contexto que —según él— debería empujar a negociar.

"Nuestras tropas avanzan en toda la línea de contacto (…), el enemigo retrocede en todas las direcciones", declaró Putin desde Moscú al inicio de su gran conferencia, retransmitida por televisión.

“Estoy seguro de que antes de finales de este año, seremos testigos de nuevos éxitos de nuestras fuerzas armadas, de nuestros combatientes en la línea de contacto militar”, afirmó.

Ante preguntas sobre el coste humano y el futuro inmediato, el líder ruso rechazó cualquier responsabilidad y reiteró que Rusia no inició la guerra.

Por otro lado, presentó al presidente estadounidense, Donald Trump, como un mediador sincero y afirmó que en la reunión celebrada en Alaska la parte rusa aceptó la mayoría de propuestas, además de mostrarse dispuesta a concesiones.

Dejó, eso sí, el siguiente paso en manos de Kiev y de sus apoyos europeos, aunque deslizó señales de posible diálogo.

"Un atraco"

Putin no tardó en referirse a la UE, que prefirió no servirse de los activos rusos congelados en el bloque para financiar un préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania tras una cumbre en Bruselas concluida la madrugada de este viernes.

Putin sostuvo que el uso de esos fondos congelados -más de 200.000 millones de euros del Banco Central ruso están en manos de la sociedad bruselense Euroclear- habría sido "un atraco".

"¿Y por qué no pueden llevar a cabo ese atraco? Porque las consecuencias podrían ser graves para los ladrones", avisó Putin, que esta semana calificó a los líderes europeos de "cerditos" obsesionados con el "derrumbe" de Rusia.

Putin aseguró además que no tiene intención de iniciar hostilidades contra otros países siempre que sea "tratada con respeto" y acusó a Occidente de haber "engañado" a Moscú al continuar ampliando la OTAN.

"No habrá ninguna operación si nos tratan con respeto y respetan nuestros intereses", declaró durante su conferencia de prensa anual, en respuesta a una pregunta sobre si en el futuro habrá "nuevas operaciones militares especiales", el nombre que Rusia da a su ofensiva en Ucrania.

De momento no está claro el estado de las negociaciones sobre la cuestión territorial. En noviembre trascendió una propuesta de Washington, redactada sin participación de Kiev ni sus aliados europeos, que habría supuesto la retirada de Ucrania de toda la región oriental de Donetsk y el reconocimiento de facto por parte de Estados Unidos de Donetsk, Crimea y Lugansk como rusas.

El plan se ha enmendado en varias reuniones entre estadounidenses y ucranianos, pero la cuestión territorial se mantiene como un punto de fricción.

En septiembre de 2022, Rusia afirmó haber anexionado oficialmente las regiones de Zaporiyia, Donetsk, Lugansk y Jersón, a pesar de no tener el control militar total sobre ellas.

