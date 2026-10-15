Por Florence Morice

Nunca antes una epidemia de ébola se había propagado tan rápidamente en RDC. En cinco meses, este decimoséptimo brote del virus en el país ya ha resultado en 9.066 casos confirmados, según el último informe oficial. En comparación, durante la epidemia de 2018-2020, tardaron más de un año en superar las 2.000 contaminaciones.

Ituri, donde se identificó el primer caso, sigue siendo el epicentro. Pero la epidemia ahora afecta a otras seis provincias: Kivu del Norte, Kivu del Sur, Ubangi del Sur, Haut-Uélé, Bas-Uélé y Tshopo. Aunque la transmisión local se ha contenido en algunas zonas sanitarias, sigue activa y continúa extendiéndose geográficamente. A principios de octubre, la zona sanitaria de Alimbongo en Kivu del Norte registró sus primeros casos. A fecha de 6 de octubre, de las 64 zonas sanitarias afectadas, 48 habían reportado nuevos casos en las tres semanas anteriores.

El 18 de septiembre, mientras la OMS y el gobierno congoleño informaban de señales alentadoras, MSF advirtió que la enfermedad no estaba retrocediendo, sino que se estaba "moviendo". Otro indicador preocupante es la tasa de letalidad, que ha alcanzado el 48,2%, es decir casi una muerte por cada dos casos confirmados.

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Un retraso en la detección de la epidemia

¿Cómo se puede explicar tal propagación? El primer elemento de la respuesta: el retraso en la detección de la epidemia. Según un informe publicado por la revista Science, el virus circulaba en Ituri ya en enero, cuatro meses antes del lanzamiento oficial de la respuesta. Durante todo este tiempo, pudo transmitirse discretamente en las comunidades.

Este retraso pone de manifiesto las debilidades crónicas del sistema sanitario congoleño. También se debe a la naturaleza del virus: la cepa Bundibugyo, responsable de este brote, es rara. Esta es la tercera epidemia conocida causada por esta cepa, después de las que ocurrieron en Uganda en 2007-2008 y en RDC en 2012. Sin embargo, las herramientas diagnósticas disponibles en el este de RDC se dirigen principalmente a la cepa Zaire, responsable de la mayoría de los brotes de ébola en el país.

De manera similar, ninguna vacuna ha demostrado aún su eficacia contra la cepa Bundibugyo. La vacuna Ervebo, aprobada contra el ébola Zaire, ha sido desde entonces objeto de un ensayo clínico en RDC para evaluar su eficacia frente a esta otra cepa. Este ensayo comenzó el 19 de septiembre en Bunia y se espera que dure entre 9 y 12 meses.

Al mismo tiempo, se están desarrollando varios candidatos a vacuna, especialmente por IAVI y la Universidad de Oxford, con el apoyo de CEPI. Pero su desarrollo llevará tiempo y habrá que demostrar su eficacia.

Mientras tanto, la respuesta se basa sobre todo en el cribado, el aislamiento de pacientes, el rastreo de contactos y las medidas de prevención. Sin embargo, las cadenas de transmisión siguen escapando en gran medida a los equipos de salud. Según la OMS, menos del 20% de los nuevos casos de contaminación conciernen a personas identificadas como contactos conocidos de casos confirmados. Una cifra extremadamente baja.

Una alta proporción de muertes fuera de los centros sanitarios

Otra señal de las limitaciones de la respuesta es la alta proporción de muertes que ocurren fuera de los centros de salud. Según datos de la OMS, alrededor del 70% de las muertes reportadas entre los casos confirmados ocurren en comunidades. Entre el 25 de septiembre y el 6 de octubre, 264 de las 372 muertes registradas ocurrieron fuera de los centros de tratamiento, en comparación con 108 en estas instalaciones.

Algunos pacientes permanecen en casa o consultan primero en centros de salud ordinarios, donde no se sospecha inmediatamente de ébola. Otros solo son identificados en el momento de su muerte. En este contexto, los entierros siguen siendo un espacio privilegiado para la contaminación, debido al contacto cercano con los restos.

Un territorio propicio para la circulación de virus

Por último, el este de RDC alberga varios factores que favorecen la circulación del virus: territorios densamente poblados, corredores comerciales vinculados a la minería y alta inseguridad combinados con un alto desplazamiento poblacional. En algunas zonas, el rastreo de contactos y la identificación de los enfermos se ven dificultados por conflictos en curso. A veces, los equipos deben negociar su acceso con actores armados o gestores de minas, lo que complica aún más la respuesta.

En su trabajo para rastrear la epidemia, los equipos también se enfrentaron a la reticencia de parte de la población, alimentada por las tensiones de la respuesta de 2018-2020, que entonces estaba fuertemente militarizada, y por sospechas de un "negocio del ébola", con algunos grupos armados beneficiados en ese momento de la afluencia de financiación.

Eso no es todo. El este de RDC también es una región fronteriza. Tres de los países vecinos de RDC comparten frontera con provincias afectadas por la epidemia: Uganda, Sudán del Sur y Burundi. El cierre de algunos puestos fronterizos oficiales a veces contribuye a desviar los flujos hacia pasos a nivel informales, que son más difíciles de monitorizar. Para las autoridades sanitarias, el reto es, por tanto, reforzar la vigilancia fronteriza sin obstaculizar los intercambios esenciales para la población.

Aunque Uganda declaró el fin de su epidemia el 28 de julio, se notificó un primer caso en Kenia en septiembre, seguido de un segundo el miércoles. Y la OIM está trabajando actualmente para reforzar los puntos de control entre RDC y Sudán del Sur, con los que los pasos fronterizos informales son especialmente altos.

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