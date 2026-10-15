Con nuestra corresponsal en Jerusalén

Un exjefe de los servicios secretos que lleva a los tribunales a un primer ministro en ejercicio y le reclama cerca de 900.000 euros en concepto de daños y perjuicios. El caso es inusual.

Ronen Bar dirigía el Shin Bet el 7 de octubre de 2023, cuando se produjo el atentado terrorista de Hamás. Dos años después dimitió, reconoció las deficiencias de su servicio, pero no las acusaciones de delito penal formuladas por el primer ministro, Benjamin Netanyahu, quien considera responsable al aparato de seguridad israelí.

Ronen Bar contraataca: Benyamin Netanyahu “miente para cubrirse las espaldas”. En un documento de 134 páginas remitido a la justicia, afirma que el Shin Bet advirtió al primer ministro de la amenaza en varias ocasiones antes de la masacre. Benjamin Netanyahu ignoró las advertencias y asegura que no le despertaron aquella mañana.

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El exjefe de inteligencia afirma que llamó a su agregado militar.

“Ronen, ¿lo dices en serio?”, replicó Benjamín Netanyahu. “Podías haberme llamado al número seguro”. El primer ministro siempre se ha negado a que se cree una comisión de investigación independiente.

Cuando faltan dos semanas para las elecciones legislativas del 27 de octubre, que se perfilan reñidas, la campaña de Netanyahu se ve empañada por las acusaciones de fallos en la seguridad durante el ataque del movimiento islamista palestino.

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