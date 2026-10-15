Con el corresponsal de RFI en Río de Janeiro

El presidente Lula da Silva se anotó un tanto importante la noche del miércoles. El Gobierno logró sacar adelante una propuesta para modificar la Constitución y reducir la jornada laboral.

La propuesta llevaba meses encallada en el Congreso, pero finalmente el Senado la aprobó con una amplia mayoría, 75 votos a favor y uno en contra.

Los partidos de la derecha, incluido el senador y aspirante a la presidencia Flávio Bolsonaro, eran inicialmente contrarios, pero acabaron votando a favor por la presión popular y por el miedo a perder votos.

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"Estoy seguro de que un logro como este jamás será revocado, porque no fue una victoria burocrática, sino que surgió de las calles y del anhelo histórico de los trabajadores", festejó Lula, ex líder sindical, en un video en sus redes sociales.

La medida tiene una alta aprobación entre los brasileños: más del 70% están a favor. La nueva norma reduce la jornada laboral de 44 a 40 horas semanales y obliga a que haya al menos dos días de descanso y todo ello manteniendo los mismos salarios.

La reducción de la jornada laboral surgió como un movimiento de base en las calles, hasta que el Gobierno de Lula lo asumió como una bandera propia y más recientemente lo acabó convirtiendo en una baza electoral.

Brasil celebra la segunda vuelta de las elecciones el 25 de octubre. Lula perdió la primera vuelta del 4 de octubre con el 45% de los votos, frente al 47% de Flávio Bolsonaro.

Las encuestas muestran un empate técnico entre Flávio Bolsonaro y Lula, aunque con una pequeña ventaja para el líder de la ultraderecha. El presidente confía en que la reducción de jornada le acabe de dar el impulso que necesita para remontar.

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