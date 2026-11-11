"Veo cambios. Estoy muy feliz con lo que escucho. Veremos qué se puede hacer", señaló Zelenski el martes por la noche desde Copenhague, donde se encontraba de visita.

Según él, las conversaciones, en las que participan los emisarios estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, abordaron la cuestión clave del territorio durante esta primera ronda.

Mientras Moscú exige la retirada de las tropas ucranianas de la región de Donetsk, Zelenski afirmó que Kiev necesitaría "garantías de seguridad muy específicas" y también se mencionó la posibilidad de un "gran" intercambio de prisioneros entre Kiev y Moscú.

Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, calificó las conversaciones del martes de "productivas" y afirmó que el objetivo de su país es que este formato se ampliara, "eventualmente", a los europeos, países que Rusia ha buscado mantener al margen de las discusiones.

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El miércoles se abordarán "medidas de desescalada" en temas relacionados con la energía y el mar Negro, según Zelenski.

Hacia un “Nuevo Marco de Seguridad”

Jared Kushner pidió un "nuevo marco" de seguridad para Ucrania y Rusia, pero también para Europa, con el fin de garantizar "décadas, o incluso siglos, de paz".

La postura rusa es similar: la resolución de la guerra en Ucrania "es solo un elemento" del debate cuyo "objetivo final es la creación de una arquitectura de seguridad" para "todo el continente" europeo, señaló una fuente de la delegación de Moscú.

El presidente estadounidense, Donald Trump, señalado de querer priorizar la cooperación económica con el Kremlin, habló la semana pasada de un "acuerdo muy importante" con Rusia sobre Ucrania que podría "abarcar a toda Europa".

El martes, los europeos y los estadounidenses se mostraron a favor, en una declaración conjunta, de una "arquitectura y mecanismos de seguridad europeos sólidos para la posguerra", e insistieron en el respeto a "la soberanía" y la "integridad territorial" de Ucrania.

Antes de las negociaciones, un funcionario estadounidense que habló bajo anonimato se dijo "cautelosamente optimista", al considerar que tanto Kiev como Moscú "han mostrado un poco de flexibilidad en privado" respecto a sus posiciones.

Ucrania exige garantías de seguridad lo suficientemente sólidas para disuadir a Moscú de volver a atacarla, en particular al menos diez años de apoyo financiero para mantener un ejército de 800.000 hombres y reconstruir su infraestructura.

Con AFP

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