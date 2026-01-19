"Hago un llamado a todos los demócratas, a todos los progresistas y a todos los humanistas a concentrar sus votos en nuestra candidatura", declaró Seguro al cerrar su campaña.

"La derecha se ha fragmentado como nunca, pero los portugueses nos han otorgado el liderazgo", conmemoró Ventura, quien llamó a los votantes a no tener "miedo al cambio".

Todas las encuestas previas situaban a Ventura, presidente del partido de extrema derecha Chega (Basta), como favorito en esta primera vuelta. Sin embargo, los mismos sondeos señalaron que este diputado tendría muy pocas posibilidades de imponerse en el balotaje.

La última elección presidencial decidida en segunda ronda fue en 1986, lo que refleja el terremoto político causado por el auge de la extrema derecha en el país ibérico.

El candidato apoyado por el gobierno, Luis Marques, quedaría en la quinta posición, mientras el independiente Henrique Gouveia aparece en la cuarta

Once candidatos en disputa

El presidente portugués no tiene poderes ejecutivos, pero puede ser llamado a jugar un papel de árbitro en caso de crisis, dado que tiene el derecho de disolver el Parlamento para convocar elecciones legislativas.

El vencedor del balotaje sustituirá al conservador Marcelo Rebelo de Sousa, electo dos veces en primera vuelta.

El primer ministro conservador Luis Montenegro, quien encabeza un gobierno minoritario, deberá cohabitar con un jefe de Estado que no procede de su campo político.

Menos de un año después de la victoria de la derecha de Luis Montenegro, todo indica que el próximo presidente será un socialista", comentó a la prensa la politóloga Paula Espirito Santo, citando encuestas que dan a Seguro como favorito en el balotaje.Consideró el resultado como "una derrota para el gobierno".

Ventura ya disputó las elecciones presidenciales de 2021, cuando obtuvo 11,9% de los votos y terminó en la tercera posición.

Desde entonces, su partido no ha dejado de crecer hasta alcanzar 22,8% de los votos y 60 diputados en las legislativas de mayo pasado, superando al Partido Socialista como principal fuerza de oposición al gobierno de Montenegro.

Seguro jugó en su campaña la carta del candidato integrador y moderado, defensor de la democracia y de los servicios públicos frente al "extremismo".

