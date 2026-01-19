El total de personas fallecidas hasta ahora son 19. Dieciocho corresponden a la región de Biobío y uno, a la región de Ñuble, informaron las autoridades. En medio del verano austral, con altas temperaturas y fuertes vientos, esas dos regiones se mantienen bajo alerta roja.

Más temprano, al reportar 18 víctimas, el presidente Gabriel Boric aseguró que tenía "la certeza de que ese número va a aumentar". Boric anunció, además, el toque de queda nocturno en las localidades más afectadas en la región del Biobío, como Lirquén y Penco. "Las condiciones son muy adversas", advirtió el mandatario.

Sin embargo, pese al toque de queda varios grupos de vecinos seguían trabajando en la remoción de escombros o apagando algunas llamas, alumbrados sólo por linternas.

El presidente Boric viajó el domingo a Concepción para liderar las labores de control de las llamas. Regresó luego a Santiago y anunció que el lunes se reunirá con el mandatario electo, José Antonio Kast, "para compartirle información actualizada" de la tragedia.

"En momentos difíciles, Chile se une. Nuestro gobierno y el Presidente electo trabajaremos juntos", afirmó el mandatario.

"No quedó nada parado"

El último reporte oficial cifró en 1.500 las personas damnificadas; en 325 las viviendas destruidas y en más de 1.000 las casas dañadas. Hasta ahora son más de 25.000 las hectáreas arrasadas por las llamas y casi 50.000 personas que debieron ser evacuadas.

Los incendios comenzaron la tarde del sábado y se extendieron de madrugada a zonas pobladas, donde arrasaron con poblaciones completas.

Las condiciones climáticas del domingo fueron muy difíciles para dominar los incendios. En ambas regiones, las temperaturas superaron los 30 grados y se registraron fuertes vientos. Para este lunes se esperan condiciones similares.

