En las grabaciones, difundidas el domingo por la noche por TF1 y France Télévisions, se distingue claramente a dos de los delincuentes: uno lleva un pasamontañas negro y un chaleco amarillo y el otro viste de negro y utiliza un casco de moto. Ambos se introducen en la galería de Apolo, donde se encontraban las joyas.

Las imágenes los muestran entrando en la sala por la ventana, a la que accedieron con un montacargas.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Uno de los dos hombres intenta romper el cristal de la vitrina donde está la diadema de la emperatriz Eugenia con una sierra radial. Termina de quebrar el vidrio a puñetazos.

Luego va a ayudar al otro individuo, que no consigue romper otra vitrina. Al final, lo logran y extraen rápidamente varias joyas.

La operación duró menos de cuatro minutos, ante la mirada de varios agentes que no saben cómo actuar. Uno de ellos levantó un pequeño poste, sin saber realmente qué hacer, según las imágenes de France Télévisions.

Los ladrones se llevaron ocho joyas de la Corona por un valor estimado de más de 100 millones de dólares.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más