El "Códice Borbónico" y el "Azcatitlán", dos manuscritos conservados desde el siglo XIX en instituciones de Francia, centran la atención de México, que los considera importantes para conocer la historia y cultura de la civilización mexica.

El "Códice Borbónico" y el "Azcatitlán", son dos reclamos frecuentes de México a Francia. Con motivo de la visita en noviembre de Emmanuel Macron a México, el tema de estos códigos, que posee Francia desde el siglo XIX, volvió a relucir. Pero, ¿por qué son tan importantes para México? He aquí una pequeña explicación de su importancia histórica y por qué los tiene Francia.

El "Códice Borbónico" y el "Azcatitlán", dos manuscritos conservados desde el siglo XIX en instituciones de Francia, centran la atención de México, que los considera importantes para conocer la historia y cultura de la civilización mexica. Pinche aquí para hojear el codex Azcatitlan, manuscrito de 50 páginas.

"Nuestro interés mayor es la repatriación de estos códices que son muy importantes para México", indicó el 30 de octubre la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum al confirmar la visita de Emmanuel Macron a México, el pasado 7 de noviembre.

¿Qué es un códice?

"Los investigadores hablan de manera general de códices para referirse a los manuscritos mexicanos", explica a AFP Olivier Jacquot, encargado de colección del departamento de Manuscritos de la Biblioteca Nacional de Francia (BnF).

Estos documentos, que pueden ser pictográficos y/o alfabéticos, narran la historia, los ritos y las creencias de los pueblos del actual territorio de México antes y después de la llegada de los colonizadores españoles en el siglo XVI.

La BnF conserva el "Códice Azcatitlán", que narra "la historia de México Tenochtitlan desde la migración de la mítica Aztlán hasta la caída del imperio mexica a manos de españoles y sus aliados indígenas en 1521″, según el sitio Memórica del gobierno mexicano.

El "Códice Borbónico", llamado así porque está conservado en el Palacio Borbón –sede de la Asamblea Nacional–, representa los "calendarios adivinatorios y solares" de la civilización mexica, señala la web del Ministerio de Cultura francés.

Ambos datarían del siglo XVI, aunque algunos expertos consideran que el "Borbónico" podría ser anterior, de finales del siglo XV.

¿Cómo llegaron a Francia?

"La Biblioteca de la Asamblea Nacional adquirió el 'Codex Borbonicus' durante una subasta en 1826″, explica la institución, aunque se cree que fue robado de la biblioteca del El Escorial en España años antes durante la época napoleónica.

Respecto al "Códice Azcatitlán", fue donado a la Biblioteca Nacional en 1898 por Augustine Goupil, viuda del coleccionista de origen franco-mexicano Eugène Goupil, junto a otros manuscritos, explica Jacquot.

Y a condición de que "esta colección deberá siempre conservarse en su integridad en la Biblioteca", precisa Marie de Laubier, directora de Colecciones de la institución.

¿Por qué los reclama México?

Desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), predecesor de Sheinbaum, México ha intensificado sus esfuerzos para recuperar patrimonio histórico y cultural que, por diversas causas, está fuera del país.

"El tráfico de bienes culturales lastima a los pueblos", declaró en mayo el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Diego Prieto, al informar de la repatriación de 16.200 bienes culturales desde 2018.

El jueves, José Alfonso Suárez del Real, asesor de Sheinbaum, explicó que abordarán especialmente con Macron el envío del "Códice Azcatitlán" en el marco de la próxima conmemoración del bicentenario de las relaciones entre México y Francia.

Este manuscrito "es fundamental para conocer el desarrollo de lo que fue México Tenochtitlan desde su fundación hasta principios del siglo XVII" y "de enorme interés para el pueblo mexicano", subrayó el funcionario.

Sobre el "Borbónico", Suárez del Real explicó en mayo que México lo reclama desde el siglo XIX. En 2024, el pueblo hñähñu insistió en su restitución porque contiene las "fórmulas" del ritual mexica del Fuego Nuevo "que se conmemora en 2027″.

El pueblo hñähñu es uno de los grupos que conforman la nación indígena otomí, y se localiza en el valle del Mezquital, en el central estado de Hidalgo. Su nombre viene de la variable lingüística de su lengua nativa, caracterizada por su sonido nasal.

¿Qué responde Francia?

La presidencia francesa aseguró que tienen "un diálogo muy abierto con los mexicanos" sobre la cuestión de los códices, pero no siempre fue así.

Tras el encuentro con Claudia Sheinbaum, y en conferencia de prensa conjunta, Emmanuel Macron anunció que el códice Azcatitlán se exhibirá en una muestra en la ciudad de México en 2026, en el marco de la celebración del bicentenario de las relaciones diplomáticas entre ambos países. El mandatario no precisó si se trata de un préstamo puntual por parte de la Biblioteca Nacional de Francia (BnF).

Robo

Las relaciones se tensaron en 1982 cuando un abogado mexicano José Luis Castañeda robó de la BnF el "Códice Tonalámatl", que ahora se conserva en México.

Tanto la Asamblea Nacional como la Biblioteca Nacional de Francia defienden la legalidad de la posesión de los códices y subrayan el principio de "inalienabilidad de las colecciones públicas".

Diputados opositores de izquierda radical presentaron una proposición de ley en abril para derogar a ese principio y permitir ambas "restituciones", pero esta iniciativa tiene pocos visos de prosperar.

"La mesa de la Asamblea Nacional es el único órgano competente para decidir sobre [sus] colecciones", explica a AFP su oficina de prensa.

En octubre, la institución aceptó así participar en un grupo de expertos francomexicano "sobre los códices Borbónico y Azcatitlán", agrega esta fuente.

La conservación de los manuscritos, que sólo pueden exponerse de forma temporal vista su fragilidad, es otro de los argumentos.

(Con la AFP)

