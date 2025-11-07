En España, la Policía detuvo a 13 presuntos miembros del Tren de Aragua, que formarían la primera célula en el país ibérico de esta organización criminal originaria de Venezuela. La investigación comenzó el pasado año, con la detención del hermano del líder de la banda criminal en Barcelona.
Los 13 detenidos formaban la primera célula en España del Tren de Aragua, una banda criminal originaria de Venezuela con un historial delictivo de asesinatos, secuestros, extorsiones y tráfico de drogas y de personas.
Las detenciones se han realizado en las ciudades de Barcelona, Madrid, Valencia, Girona y La Coruña. Los agentes de la Policía española también han desmantelado dos laboratorios donde se preparaba la conocida como “cocaína rosa” con la que se financia esta organización.
“Implantar y expandir”
Esta operación comenzó el año pasado cuando fue arrestado en Barcelona el hermano menor de Niño Guerrero, como se conoce al líder internacional del Tren de Aragua, en virtud de una Orden Internacional de Detención interpuesta por las autoridades venezolanas por su presunta participación en delitos de terrorismo, tráfico de seres humanos, tráfico de armas, extorsión, blanqueo de capitales y asociación para delinquir.
Fue entonces cuando la Policía se puso a investigar si el detenido estaba de paso o intentaba “implantar y expandir” desde España las actividades de la banda, que ya ha conseguido penetrar en ocho países sudamericanos.
