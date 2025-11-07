La radio de RFI en la capital boliviana fue galardonada por la Universidad San Francisco de Asis con el premio especialmente dedicado a las instituciones que contribuyen a hacer un mundo mejor.

Bajo la premisa de que "es necesario comenzar a servir porque lo que hemos hecho hasta ahora es poco o nada" que demandaba el santo patrono de la Universidad, las autoridades resolvieron entregar al equipo de Radio París-La Paz el premio Espíritu de San Francisco de Asis.

"En conocimiento pleno de las acciones desarrolladas por la emisora, queremos presentarles, como homenaje a las huellas dejadas en la producción cultural y educativa, el reconocimiento de nuestra institución…", reza la misiva con la que el Rector de la Universidad, Jorge Dorado, otorgó a la esta emisora asociada a Radio Francia Internacional, el mencionado reconocimiento. Fue en un acto público realizado el pasado 24 de octubre, en instalaciones de esa casa superior de estudios.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Radio París-La Paz es una emisora de FM que desde hace más de dos décadas transmite desde el corazón de la Escuela Franco-Boliviana de La Paz. Nació gracias a la iniciativa de una profesora que buscaba ofrecer a sus alumnos una forma práctica y viva de aprender francés. Con el tiempo, aquella pequeña idea se transformó en una radio indispensable para toda la ciudad, más allá de la comunidad francófona.

“Al principio solo retransmitíamos RFI, todo el día y únicamente en francés”, recordaba su director, Jimmy Vasquez durante un reportaje sobre el mundo de la francofonía. “Pero claro, la mayoría del público en La Paz habla español. Una radio local tiene que hablar el idioma de su gente, no solo el de los franceses”.

Hoy, Radio París-La Paz combina emisiones de RFI en francés y en español con programas de producción local, a cargo de Vasquez, Claudia Daza y Miguel Maldonado.

Su identidad se ha consolidado especialmente en el ámbito cultural. “En veinte años, somos una emisora cultural de referencia y nuestro lema lo dice todo: somos un puente entre culturas”, señala orgulloso Jimmy Vasquez.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más