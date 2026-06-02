Los hechos sucedieron en diciembre de 2025 cuando la policía británica arrestó a Henry Nowak, estudiante de 18 años, acusado erróneamente de injurias racistas y justo después de haber sido apuñalado por Vickrum Digwa, joven británico de origen sij. La policía difundió las imágenes de lo ocurrido desatando este 2 de junio críticas, principalmente por parte de la extrema derecha.

En el video, difundido después de la condena del asesino, se observa al estudiante tendido en el suelo cuando llegó la policía, diciendo repetidamente "no puedo respirar" y "me han apuñalado". Los agentes intercambian palabras con Vickrum Digwa antes de esposar a Henry Nowak.

Vickrum Digwa, de 23 años, fue condenado el lunes a cadena perpetua con un mínimo de 21 años de prisión por el asesinato de Henry Nowak, de 18 años, a quien apuñaló el 3 de diciembre de 2025 cuando regresaba de una fiesta en Southampton (sur de Inglaterra).

El asesino declaró que había sido víctima de una agresión racista y que había actuado en legítima defensa por insultos y golpes.

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Indignación

"Vivimos en un país a dos velocidades, donde los derechos y privilegios de los blancos cuentan menos que los de las minorías étnicas", denunció el martes en un video el líder del partido antiinmigración Reform UK, Nigel Farage. "Creo que deberíamos reaccionar a esto con frialdad", añadió, prometiendo escribir al Fiscal General para pedirle que revise la pena del asesino.

El activista de extrema derecha Tommy Robinson denunció en X "prácticas policiales racistas que apuntan a los blancos".

"Algo salió terriblemente mal al aplicar la ley", reaccionó Kemi Badenoch, la jefa del Partido Conservador, en el canal ITV.

Antes de la difusión de las imágenes, el primer ministro laborista Keir Starmer había condenado el lunes el caso calificándolo como "horrible”. Después del veredicto, el padre del estudiante instó al gobierno a asegurarse que se investigue de manera "íntegra y transparente", porque su hijo fue tratado de manera "inhumana y degradante".

El jefe adjunto de la policía de Hampshire, Robert France, había presentado sus disculpas el viernes, asegurando que los agentes habían sido "engañados" por las "mentiras" de Vickrum Digwa.

El joven sij justificó que su religión le permite portar el cuchillo, de unos veinte centímetros, en su cinturón. La intervención policiaca también había suscitado las críticas del multimillonario estadounidense Elon Musk, quien se había declarado dispuesto a financiar una acción judicial contra la policía de Hampshire.

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