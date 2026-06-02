La organización Meteorológica Mundial (OMM) anticipa la llegada de un nuevo episodio de El Niño -con un 80% de probabilidad- entre junio y agosto, y llama a la comunidad internacional a preparase.

Este fenómeno natural también llamado Oscilación del Sur (ENOS), y que ocurre cada dos a siete años, suele durar entre nueve meses y un año y altera las precipitaciones y la temperatura según las regiones. El último episodio ocurrió en 2023-2024.

Este año, las aguas inusualmente cálidas del Pacífico tropical favorecerán un episodio de moderado a fuerte, indicó la (OMM). Celeste Saulo, secretaria general del organismo detalló en rueda de prensa los impactos que se esperan para el mundo y en particular para el continente americano: aumento de temperaturas y alteración de los niveles de precipitaciones.

Modificación de los patrones de precipitaciones en el mundo, bajo el efecto del fenómeno El Niño.

En el hemisferio americano, "los impactos más comunes de El Niño son precipitaciones más intensas en el sureste de Suramérica, en el sur de Estados Unidos y partes de Ecuador y Perú.”

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Ecuador y Perú siendo “los más afectados a nivel de sus pesquerías debido al calentamiento de sus aguas”, subrayó Celeste Saulo.

Para junio y agosto, el Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño (CIIFEN) prevé temperaturas sobre lo normal en gran parte de Sudamérica, con mayor intensidad en parte de Colombia, Ecuador, Perú, y Brasil; alcanzando valores entre 2.0°C a 2.5°C sobre lo normal.

Previsiones de temperaturas para julio y agosto anticipan niveles superiores a las medias.

Centroamérica

En México y Centroamérica, en cambio, El Niño causa habitualmente episodios de sequías.

En su boletín publicado a finales de abril, el Foro sobre la Evolución Probable del Clima en América Central (CACOF) apunta a condiciones mas secas y cálidas en Centroamérica para junio y julio, con niveles de precipitaciones más bajas en República Dominicana, Guatemala, Belice, la costa del Pacífico de Costa Rica y el centro de Panamá.

“Esperamos también precipitaciones menores y más sequias en Centroamérica y el norte de Suramérica”, confirmó la secretaria general de la OMM.

Menos huracanes en el Atlántico

La única buena noticia de este panorama inquietante es, tal vez, lo que anticipa la agencia estadounidense de observación del océano y de la atmósfera (NOOA). En su boletín de mayo sobre la temporada 2026 de huracanes en el Atlántico, los meteorólogos del organismo prevén un total de entre 8 y 14 tormentas. “De ellas, se prevé que entre 3 y 6 se conviertan en huracanes, incluidos entre 1 y 3 huracanes de gran intensidad (de categoría 3, 4 o 5, con vientos de 178 km/h o más.”

“Una temporada media tiene 14 tormentas con nombre y siete huracanes, incluidos tres huracanes de gran intensidad”, precisa la NOOA.

Y si en la región caribeña se esperan menos huracanes que en condiciones habituales, el hemisferio debe prepararse ante la llegada de El Niño, insiste la OMM.

Países como Colombia o Ecuador, que dependen de la hidroelectricidad para la generación de energía, son particularmente vulnerables en caso de sequía. El fenómeno El Niño pone a prueba los sistemas agrícolas y el suministro de agua en Centroamérica, también.

El fenómeno natural de El Niño se caracteriza por aumento de la temperatura en el Pacífico oriental.

La secretaria general de la OMM exhortó los países del mundo a reforzar los sistemas de pronósticos estacionales y las alertas tempranas. “El calor extremo, por sí solo, ya es uno de los fenómenos climáticos mortales a los que nos enfrentamos. Y el fenómeno de El Niño podría intensificar esta amenaza de forma generalizada con un aumento de las enfermedades relacionadas con el calor, una mayor propagación de las enfermedades de origen bacteriano y una mayor presión sobre los sistemas de abastecimiento de alimentos y agua”.

“Las condiciones de El Niño arrojaran más leña al fuego de un planeta que se calienta” a causa del exceso de gases de efecto invernadero, recordó por su parte, el secretario general de Naciones Unidas, antes de llamar una vez más a “acabar con la adicción a los combustibles fósiles, acelerar la transición a las energías renovables, proteger a los más vulnerables e implementar sistemas de alerta temprana”.

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