Con información de nuestro corresponsal en Kiev, Lucas Lazo

La Fuerza Aérea de Ucrania aseguró que Moscú lanzó 656 drones y 73 misiles balísticos. De ellos, fueron derribados 602 aeronaves no tripuladas y 40 proyectiles, más difíciles de interceptar. Esto llevó al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, a reclamar el desarrollo de sistemas de defensa aérea europea y a instar a Estados Unidos a suministrar municiones para los sistemas Patriot, que "es absolutamente necesaria".

El ministro de Exteriores ucraniano, Andrii Sibiga, señaló que estos ataques demuestran que el presidente ruso Vladimir Putin "se está quedando sin opciones militares" en su invasión. "Putin es un criminal de guerra y un perdedor que no tiene más cartas que el terror. Moscú está perdiendo en el campo de batalla. Ningún número de misiles puede cambiar esto", señaló.

Por su parte, el ejército ruso dijo que llevó a cabo un "ataque masivo" contra instalaciones del complejo militar-industrial de Ucrania, en el que se utilizaron "armas de alta precisión" como proyectiles hipersónicos.

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El ataque, llevado a cabo "en respuesta a los actos terroristas del régimen de Kiev", apuntó durante la noche a objetivos en la capital ucraniana, así como en Zaporiyia (sur), Járkov (este) y Dnipropetrovsk (centro-este), precisó el ministerio de Defensa ruso en un comunicado.

El corresponsal de RFI, Lucas Lazo, en la capital ucraniana estuvo al interior de una estación de metro al momento de la evacuación. Ahí encontró a una joven de 24 años leyendo una novela. “Prefiero dormir en mi cama, con tapones como si no hubiera explosiones, pero estaba muy ansiosa así que me dije “bueno, pues bajo al metro”, aunque normalmente no lo hago”.

Una angustia reavivada por el ataque masivo ruso del 24 de mayo de 2026 contra Kiev. “Creo que fue el ataque más duro. Estaba en el baño. No pude dormir”.

A la 1:35 de la mañana de este martes sonaban las sirenas. “La última vez la onda expansiva reventó mis ventanas. Ahora aprendo de mis errores. Me preparé porque circula mucha información por Telegram, por Whatsapp. Se ve cuando empiezan a despegar los bombarderos”, dijo otro habitante de Kiev.

En la capital ucraniana, los periodistas de la AFP escucharon sirenas de alerta aérea por toda la ciudad, que dieron paso a una serie de fuertes explosiones en plena noche. Algunos residentes acudieron a los refugios y a las estaciones de metro subterráneas cargando bolsas y mantas.

"Se confirmó la muerte de cuatro personas en la capital", aseguró el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, en la plataforma de mensajería Telegram. También reportó al menos 65 heridos. En el este, en la ciudad industrial de Dnipró, el gobierno local informó de al menos nueve muertos, entre ellos un niño, y alrededor de 35 heridos.

Moscú lleva a cabo desde febrero de 2022 una ofensiva de gran escala contra Ucrania, en la que bombardea diariamente sus ciudades, lo que ha provocado que Kiev también intensifique sus represalias. Desde finales de la semana pasada, las autoridades ucranianas advertían de la posibilidad de un ataque masivo de Rusia.

Con AFP

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