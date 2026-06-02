Israel lanzó ataques contra el sur del Líbano y Hezbolá disparó contra el norte de Israel el martes, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara un acuerdo para detener los ataques que ninguna de las partes ha aceptado públicamente.

Según las autoridades libanesas, en virtud del acuerdo, Hezbolá dejaría de disparar contra Israel, mientras que el ejército israelí cesaría sus ataques contra el sur de Beirut, que durante mucho tiempo ha sido un bastión del grupo islamista respaldado por Irán.

La ronda de diálogo prevista este martes entre emisarios de estos dos países que no mantienen relaciones diplomáticas, a la que se opone el movimiento islamista proiraní, es la cuarta desde que estalló la guerra a principios de marzo.

Estas negociaciones de martes y miércoles son "la única forma de poner fin a la guerra", aseguró el lunes el presidente libanés, Joseph Aoun, al denunciar una "agresión feroz" de Israel, que ha intensificado su ofensiva contra Hezbolá, apoyado por Irán.

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El ejército israelí realiza en el Líbano su incursión militar más profunda desde 2000, cuando se retiró tras 18 años de ocupación.

El lunes, Israel amenazó con atacar a Hezbolá en su bastión de los suburbios del sur de Beirut, lo que provocó la huida de los habitantes. El primer ministro Benjamin Netanyahu alegó "violaciones repetidas del alto el fuego" por parte del movimiento terrorista y ataques contra su país.

Ante esta nueva ofensiva de Israel en el Líbano, los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, habían amenazado el lunes con abrir "nuevos frentes" en el conflicto en Oriente Medio desatado a finales de febrero.

Teherán ha condicionado cualquier acuerdo para poner fin al conflicto a un alto el fuego en el Líbano.

“Completamente loco”

Según el medio estadounidense Axios, en medio de esta nueva ofensiva israelí, el presidente Donald Trump calificó a Netanyahu de "completamente loco" y lo acusó de poner en peligro las negociaciones de paz con Irán durante una conversación telefónica.

El mandatario estadounidense indicó en su red Truth Social que le pidió al líder israelí que "no lanzara un ataque importante contra Beirut", y que este había aceptado hacer retirar sus tropas.

También afirmó que los dirigentes de Hezbolá "aceptaron detener los tiroteos" contra Israel y sus soldados. Y añadió: "Del mismo modo, Israel no los atacará".

El gobierno libanés, por su parte, anunció que Hezbolá había aceptado una propuesta estadounidense de "cese mutuo de los ataques".

Pero esas declaraciones tuvieron poco efecto sobre el terreno, ya que los enfrentamientos continuaron durante la noche.

Hezbolá reivindicó un ataque con cohetes contra un tanque israelí la madrugada de este martes en Hadatha, en el sur del Líbano, al asegurar en la plataforma de mensajería Telegram que luchaba contra "el avance de las fuerzas israelíes".

El lunes por la noche, combatientes atacaron cuatro vehículos militares y soldados israelíes, informó Hezbolá.

Por su parte, el ejército israelí reportó la interceptación la madrugada de este martes de dos proyectiles procedentes del Líbano, sin que se reportaran heridos.

Según la agencia oficial libanesa NNA, los ataques israelíes se dirigieron durante la noche contra las aldeas de Marwaniyeh, Sidiqine, Yater y Mansouri, en el sur. Y se escuchó una "detonación muy violenta" en Debbine.

"Si no hay calma en el norte de Israel, no habrá calma para Hezbolá", declaró el embajador israelí ante la ONU, Danny Danon, en la red social X el lunes por la noche, tras participar en una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU convocada por Francia.

Con AFP

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