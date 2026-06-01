Roland Garros encaraba la recta final del torneo con los últimos pases a cuartos de final hacia un cuadro final individual que cada vez genera más expectación por la igualdad en sus batallas.

Del lado femenino sellaron su pase a cuartos de final la rusa Diana Shnaider luego de vencer a la estadounidense Madison Keys (3/6 6/3 0/6) y su compatriota Anna Kalinskaya que apeaba a la austriaca Anastasia Potapova (4/6 6/2 6/7). Entretanto los franceses se quedaron sin representación en la “porte d’auteuil” tras la eliminación de su última raqueta en liza, la de la parisina Diane Parry, quien no pudo prolongar su gesta luego de caer a manos de la polaca Maja Chwalinska (6/3 6/2).

Del lado masculino el más madrugador en sellar su pasaporte a cuartos fue el italiano Flavio Cobolli, que tras poner la directa en las dos primeras mangas se complicó la vida en el tercer parcial que llegó a dominar (5/1). Un enredo del cual salió indemne ante el estadounidense Zachary Svajda (6/2 6/3 7/6 7/6) pero que pudo salirle caro.

Adiós a la representación hispanoamericana

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Poco pudieron hacer los dos supervivientes hispanoamericanos en sus respectivos enfrentamientos. El argentino Juan Manuel Cerúndulo que cayó ante el italiano Matteo Berrettini, pudo al menos aferrarse a la esperanza en el segundo y tercer set disputando el tie-Break que remontó el trasalpino en ambas ocasiones trastocando la moral y la posible gesta del tenista albiceleste (6/3 7/6 7/6).

Menos premio sacaría el chileno Alejandro Tabilo que tras salir muy tenso frente al canadiense Felix Auger-Aliassime solo pudo sacar la cabeza en la segunda manga en la que genero un poco más de guerra. El chileno ofreció demasiadas concesiones al norteamericano que se mostró en todo momento muy concentrado y que con este resultado consigue grabar su nombre como el primer canadiense de la historia del tenis en disputar los cuartos de final en los 4 Grandes Slam (6/3 7/5 6/1).

Solo 8 elegidas y elegidos para la gloria

Este martes el programa de Roland Garros se centra en 4 encuentros de cuartos de final. En damas buscaran su pase a semifinales las ucranianas Elina Svitolina y Marta Kostyuk , en lo que será el duelo fratricida del día mientras que la rusa Mirra Andreeva jugara frente a la rumana Sorana Cirstea.

En el cuadro masculino el brasileño Joao Fonseca, quien sube enteros en las apuestas, se medirá al checo Jakub Mensik justo después del duelo que disputaran el alemán y ranqueado n°2, Alexander Zverev, contra el joven prodigio español Rafa Jodar.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más