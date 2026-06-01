Reportaje de Olivier Cachin, del servicio internacional de RFI

Casi cinco millones de entradas en Francia, 782 millones de dólares de recaudación, de los cuales 423 millones se quedaron en Estados Unidos al momento de esta publicación. El triunfo de Michael está a la altura de las expectativas que jamás imaginaron sus productores. Con el estreno de la película en Rusia previsto para el 28 de mayo y en Japón el 12 de junio, el mil millones de recaudación se convierte en una posibilidad real.

Algunos dirán que estaba escrito de antemano. El rodaje de la película, complejo como el de Bohemian Rhapsody (911 millones de dólares de recaudación, récord por superar), podría haber dado lugar a una obra mediocre y rechazada por los fans.

Se habla de 10 millones de dólares añadidos a un presupuesto ya colosal. Repetición de grabaciones por cambios de guión. La secuencia de la redada de Neverland, seguida del caso de Jordan Chandler que acusó al cantante de haberlo agredido sexualmente [en condiciones similares a las descritas por Wade Robson y James Safechuck, NDLR], debía servir de prólogo. Finalmente fue eliminada por razones contractuales, y se requirió una profunda reestructuración del relato.

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No obstante, las cifras no mienten si las analizamos detenidamente. La evolución de las entradas a lo largo de las semanas muestra claramente que los comentarios han sido positivos. A diferencia de las películas de superhéroes que obtienen la mayor parte de sus ingresos en los primeros días, Michael la juega a largo plazo.

Y los reportajes de televisión lo demuestran: aplausos al final de cada sesión, concursos de baile improvisados en las salas de cine. La biografía se vive como una experiencia inmersiva en el mundo de Michael Jackson para un público que, en su mayoría, no había nacido cuando el cantante murió.

« Jacksonmania » y el resurgimiento de las controversias

El final de la película, con la frase « continuará », abre claramente la puerta a una posible segunda película. Por lo tanto, probablemente estamos presenciando el nacimiento de una nueva saga. Pero esta vez, no se basa en una (ciencia)ficción como Star Wars o un héroe de cómic como Spider Man. Es la historia de un ser humano que revolucionó el mundo del pop y fue su rey autoproclamado durante casi toda su vida.

Sin embargo, este éxito no es más que la punta del iceberg. Paralelamente al triunfo en las salas, la "Jacksonmania" ha sido relanzada. Circula el video de esa niña de dos años que sonríe de manera angelical en su asiento de coche mientras escucha "Billie Jean". La de ese niño estadounidense que repite la coreografía completa de "Thriller". Y cientos de miles de otros contenidos en TikTok y en redes sociales donde florecen los hashtags.

La generación digital se ha apropiado así de la obra de un artista que, sin embargo, ha estado desaparecido durante 17 años, reintegrando sus éxitos pop en el presente.

El otro efecto ha sido desterrar las acusaciones de agresiones sexuales que han perdurado a pesar de la absolución durante el megajuicio de 2005. Aunque la cronología de la película, que comienza en 1968 y termina en 1988 —es decir, varios años antes del caso Chandler—, justifica la ausencia de ese episodio, los críticos no se han privado de recordarlo.

Le journaliste Théo Ribeton (Libération, Les Inrockuptibles) va même plus loin, au point qu’on peine parfois à le suivre : « Le film ne parle que de ça, et je n’arrive pas totalement à éliminer l’hypothèse que ce soit une espèce de pamphlet crypté. Le film n’arrive pas à éviter le sujet qu’il n’a pas le droit d’aborder mais en fait il l’aborde tout le temps. »

El periodista francés Théo Ribeton (Libération, Les Inrockuptibles) va incluso más lejos, hasta el punto de que a veces nos cuesta seguirlo: “La película no habla de otra cosa, y no logro eliminar completamente la hipótesis de que sea una especie de panfleto cifrado. La película no logra evitar el tema que no debería abordar, pero en realidad está presente todo el tiempo”.

Y añade: “solo puedo ver la película desde ese ángulo: es una película biográfica, el género más contractual, el más judicializado en Hollywood, películas que prácticamente ya no son escritas por guionistas, sino por abogados y agentes. Quieren mostrarnos que es maravilloso con los niños. Nos hablan todo el tiempo de Neverland. Se puede ver claramente que hay algo en el consenso implícito que prohíbe hablar de ciertas cosas o de hablar de ellas de una cierta manera porque puede tener consecuencias en una carrera. Eso ya no está realmente presente. Esta película es una fuerte demostración de eso. Aquí yace la cultura de la cancelación”.

Mientras esperamos la segunda parte de Michael, la película continúa su carrera. Como desde 1969, año de lanzamiento del primer sencillo —y primer número uno— de los Jackson 5, «I Want You Back», la leyenda de Michael Jackson sigue siendo una máquina de éxitos, y un campo de batalla simbólico donde se recrean, película tras película, las tensiones entre culto pop, memoria colectiva y controversias.

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