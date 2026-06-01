Brooklyn Rivera fue detenido por la policía el 29 de septiembre de 2023 en su casa en el poblado caribeño de Bilwi. Amnistía Internacional lo consideraba un "preso de conciencia" de los co presidentes izquierdistas Daniel Ortega y Rosario Murillo, Estados Unidos exigía su liberación.

Desde el exilio la hija del dirigente, Tininiska Rivera, había solicitado al gobierno que le permitiera regresar para despedirlo conforme a las "tradiciones" del pueblo miskitu. También desmintió en un comunicado la versión oficial de que Rivera estuvo acompañado de parientes en sus últimos momentos de vida.

Tras un velatorio de pocas horas en el que participaron diputados oficialistas, miembros de una iglesia evangélica y amigos "acompañaron el sepelio" de Rivera "elevando oraciones y muestras de cariño en su despedida", informó el canal 4 de la televisión estatal en la red social X. Murió a los 73 años. El canal publicó fotos del ataúd del líder indígena, que fue sepultado en el cementerio privado Sierra de Paz, al sureste de Managua.

El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, dijo en X estar "profundamente preocupado" por la muerte de Rivera "bajo custodia del Estado", por lo que demandó una "investigación inmediata, independiente y transparente" y la liberación de "todos los presos políticos".

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De la ONU a prisión

Rivera era un reconocido líder miskito y del partido indígena Yatama (Hijos de la madre tierra unidos), que defiende los derechos de las comunidades originarias de Nicaragua. Las autoridades nunca hicieron públicos los cargos en su contra. Pero según reportes de prensa, en noviembre de 2024 el gobierno admitió ante la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU que se había levantado su inmunidad parlamentaria para investigarlo por delitos como traición a la patria.

Meses antes de ser encarcelado, en abril de 2023, Rivera participó en un foro de la ONU en Nueva York, donde denunció las problemáticas de las comunidades indígenas y afrodescendientes de Nicaragua. A su regreso se le impidió la entrada, pero ingresó clandestinamente. En un video grabado entonces, afirmó que volvía consciente del "riesgo" y que lo hacía por "amor" a su "tierra" y a su "pueblo". Posteriormente fue apresado y se le impedía tener contacto con la familia.

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