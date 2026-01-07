Por Vincent Souriau

RFI: ¿Ha violado Donald Trump la Constitución al emplear la fuerza en Venezuela sin notificarlo al Congreso?

Michael Ramsey: La Constitución dice que el Congreso tiene la facultad de declarar la guerra. También dice que el presidente es el comandante en jefe de las fuerzas armadas. La cuestión es saber si la autoridad constitucional del presidente, que le autoriza a comandar el ejército y a llevar a cabo acciones militares, está limitada por la facultad del Congreso de declarar la guerra.

En la mente de los redactores de la Constitución, al menos según mi interpretación de sus trabajos, el presidente podía responder a un ataque contra los Estados Unidos, pero no podía iniciar las hostilidades, ya que eso habría constituido una declaración de guerra, que es competencia del Congreso.

Según el significado original de la Constitución, tal y como fue redactada y aprobada en 1788-1789, el presidente no puede iniciar el uso de la fuerza. Sin embargo, eso es precisamente lo que acaba de hacer contra Venezuela para derrocar a su presidente. En mi opinión, esto constituye una clara violación del espíritu original de la Constitución.

¿Cómo explica que, a lo largo de la historia contemporánea de los Estados Unidos, varios presidentes sucesivos, de todas las tendencias políticas, hayan prescindido del dictamen del Congreso?

Efectivamente, Barack Obama utilizó la fuerza aérea en Libia para facilitar el derrocamiento de Gadafi. Se pueden citar otros ejemplos: el presidente Bush en Panamá en 1989 o el presidente Clinton en Yugoslavia en la década de 1990, que utilizaron la fuerza de una manera bastante similar a lo que acaba de hacer el presidente Trump en Venezuela.

Todo depende de su teoría de la interpretación constitucional. Si nos fijamos en la práctica de la Constitución más que en su significado original de 1789, el argumento del presidente Trump es mucho más sólido, ya que esta operación recuerda lo que otros jefes de Estado estadounidenses han hecho antes que él.

¿Ha intentado el Parlamento invertir esta tendencia?

En el plano legislativo, el Congreso intentó una iniciativa llamada Resolución sobre los poderes bélicos en la década de 1970, tras la guerra de Vietnam, con el fin de limitar la capacidad del presidente para utilizar la fuerza. Pero el problema de esta ley, entre otros, es que establece, más que nada, un plazo de 60 días durante el cual el presidente puede utilizar la fuerza. Pasado ese plazo, debe obtener la aprobación del Congreso. Esto significa que en realidad no limita los ataques rápidos, como los que se produjeron en Venezuela o como la operación en Panamá, que fue similar y no duró 60 días.

Desde entonces, el Congreso no ha logrado ponerse de acuerdo sobre otro marco para limitar el poder presidencial, sin duda porque es difícil anticipar cuándo conceder o no esa autorización. Se quiere conceder al presidente cierta flexibilidad para responder a las amenazas que pesan sobre la seguridad nacional, pero también limitar las iniciativas de mayor envergadura. Es delicado de redactar y complicado de aprobar.

En otras palabras, ¿el Congreso no tiene los medios para controlar a un presidente demasiado belicoso?

Por un lado, puede basarse en la Resolución sobre los poderes bélicos que acabo de mencionar si se trata de una operación militar prolongada. Pero hay un límite aún más importante: el control del presupuesto. De hecho, así es como terminó la guerra de Vietnam: el Congreso decidió que no se podía gastar ni un solo centavo más en financiar esa guerra.

Como el Congreso controla las finanzas, el presidente acaba quedándose sin dinero y tiene que detener los combates. Pero esto lleva tiempo y no se aplica a iniciativas militares de corta duración, como las que se han visto en Panamá o Libia, simplemente porque no se agotan los fondos antes de que terminen las hostilidades.

En estos casos, el Congreso solo tiene un poder limitado. Si estuviera unido y considerara de forma unánime que el inicio de la acción militar es una mala idea, sin duda podría hacer algo, aunque solo fuera oponiéndose políticamente. Pero en el caso que nos ocupa, el Congreso está dividido sobre la cuestión, lo que paraliza el debate.

¿Esto significa que el presidente no se expone a ninguna sanción concreta?

El Congreso podría aprobar una resolución en la que manifestara que no aprueba la actuación del presidente y que la Casa Blanca debería haber obtenido la autorización previa de los representantes electos. Pero no habría ninguna sanción directa. En teoría, el Congreso podría iniciar un proceso de destitución, pero en el contexto político actual, este no tendría ninguna posibilidad de prosperar.

¿Y por parte de la justicia?

Los tribunales siempre se han mostrado muy reacios a intervenir en asuntos relacionados con los poderes militares. Prácticamente no hay jurisprudencia sobre el uso de la fuerza por parte del presidente desde el siglo XIX, ya que los magistrados evitan en la medida de lo posible este tipo de litigios.

Ha habido algunos casos, en particular relacionados con la guerra de Vietnam, pero en la mayoría de los casos los tribunales de primera o segunda instancia han evitado pronunciarse sobre el fondo alegando razones de procedimiento, y el Tribunal Supremo nunca ha admitido a trámite estos casos.

Los tribunales se sienten incómodos a la hora de decidir sobre este tipo de cuestiones, ya que no siempre comprenden la importancia real de un uso concreto de la fuerza. También evitan dar órdenes al presidente en materia militar, por temor a que este no las respete. Por lo tanto, los tribunales se han mantenido al margen, en virtud de lo que se conoce como la doctrina de la cuestión política (Political Question Doctrine), que establece que ciertas cuestiones, como el uso de la fuerza, deben ser resueltas por el presidente y el Congreso, y no por la justicia, y creo que esto es bastante pertinente.

En la práctica, para acontecimientos como el que acabamos de ver en Venezuela, no existe realmente un mecanismo de corrección inmediato. Pero hay un último límite, que en mi opinión es el más importante: el pueblo. Si los actos del presidente son impopulares y se perciben como una extralimitación de sus poderes constitucionales, se traducirán en una fuerte desaprobación pública. Esto restringirá el margen de maniobra del presidente y, a la larga, influirá en las elecciones.

