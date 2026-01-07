"Estamos acá gobernando junto al pueblo. El gobierno de Venezuela rige en nuestro país, más nadie. No hay agente externo que gobierna Venezuela, es el gobierno de Venezuela", sostuvo este martes la presidente interina de Venezuela, Delcy durante una reunión con el equipo económico transmitida por la TV estatal.

Delcy Rodríguez fue la vicepresidenta de Nicolás Maduro hasta su captura en una sorpresiva incursión militar estadounidense el 3 de enero, que dejó decenas de muertos, incluidos 55 militares cubanos y venezolanos pertenecientes a la seguridad del gobernante depuesto.

La sucesora de Maduro fue investida el lunes, con el crucial reconocimiento de los militares y el apoyo del resto de los poderes públicos.

Mientras Rodríguez asegura que gobierna sin presiones exteriores, Trump insiste en que está "a cargo" del país y anunció el martes que el gobierno de Venezuela le entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo.

"Este petróleo se venderá a su precio de mercado, y ese dinero será controlado por mí", escribió en su red Truth Social.

Trump dio a entender que fue su decisión dejar a Rodríguez al frente del gobierno, sin considerar por ahora entregar el poder a la oposición liderada por la premio Nobel de la Paz María Corina Machado.

Le advirtió a la nueva gobernante que, si "no hace lo correcto, va a pagar un precio muy alto".

Rodríguez envió por su parte una carta de tono cordial en la que abogó por una relación equilibrada y respetuosa entre los dos países.

Impacto en el precio del petróleo

Tras las declaraciones de Trump, el petróleo amplió sus pérdidas este miércoles en las primeras operaciones asiáticas.

Ya con pérdidas de un 2% el día anterior, el crudo siguió esa senda el miércoles en los mercados de Asia y cedió alrededor de 1%.

