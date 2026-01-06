“En la actualidad, rondan en 900 presos políticos en Venezuela. Antes de que suscitara esta situación, denunciamos que el régimen había estado amenazando a los presos políticos de que si se materializaba alguna intervención iban a atentar contra la vida de ellos. Hoy no sabemos nada de ellos y, por supuesto, que la preocupación en la zozobra se incrementa”, explica Andreína Baduel, miembro del Comité de Familiares por la Libertad de los Presos Políticos.

“También es oportuno que se sepa que en Venezuela estamos transitando en la actualidad un pico muy alto de represión y de persecución. Incluso ayer hubo más de 70 detenciones arbitrarias y debemos alertar que desgraciadamente se siguen violando derechos humanos en Venezuela y cometiendo crímenes de lesa humanidad”, remarca.

Desde el fin de semana, la situación de los detenidos ha empeorado, asegura Baduel. “Todos los presos políticos tienen las visitas suspendidas hasta nuevo aviso. Están sometidos a un régimen de incomunicación, por lo cual estamos sumamente preocupados”, sostiene.

“Mi hermano no está exento de ellos, incluso en la situación de mi hermano es aún más alarmante porque está en el centro de tortura, que es el Rodeo 1, donde están personas que el régimen quiere doblegar y deshumanizar, y también están los extranjeros. De mi hermano, no sabemos absolutamente nada. Hay cárceles donde tenemos presos políticos que han recibido algunos insumos, pero en El Rodeo 1 no han recibido ni insumos, ni hay visitas, ni dan ningún tipo de información de cómo están ellos ni qué es lo que está pasando”, dice.

Y subraya: “Hemos dicho al mundo entero que para poder transitarse la redemocratización del país es punto de honor que se materialice la liberación inmediata de todos los presos políticos sin ningún tipo de condiciones”.

En el mismo sentido, Edmundo González Urrutia, reconocido como ganador de las últimas elecciones por las principales democracias occidentales, declaró el domingo desde su exilio en España que la captura de Maduro "es un paso importante" hacia la normalización de Venezuela, "pero no suficiente".

El opositor pidió que se respeten los resultados de las elecciones de 2024, que afirma haber ganado, y que se libere a todos los presos políticos para garantizar una "transición democrática".

Entrevista: Paula Estañol

