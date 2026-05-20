La agencia de la ONU con sede en Ginebra estima "como elevado el riesgo epidémico a niveles nacional y regional, y débil a nivel global", declaró en conferencia de prensa el director, Tedros Adhanom Ghebreyesus, al día siguiente de una reunión del comité de emergencias centrada en esta epidemia declarada en el este de la República Democrática del Congo.

Dicho comité indicó que la situación en el país africano "no responde" a los criterios de una "emergencia pandémica".

Ghebreyesus había alertado la víspera sobre "la amplitud y la rapidez" de la epidemia de ébola que azota la República Democrática del Congo (RDC), que se estima que ha provocado más de 130 muertos.

El ébola provoca una fiebre hemorrágica con una alta tasa de mortalidad y ha causado más de 15.000 fallecidos en África en el último medio siglo. Sin embargo, los expertos señalan que es una enfermedad relativamente menos contagiosa que el covid-19 o el sarampión, ya que no se transmite por vía aérea.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Hantavirus, ébola: "el mundo sigue sin aprender"

Según una especialista, los letales brotes de hantavirus y de ébola muestran que, pese a que la respuesta a las crisis de salud pública ha mejorado, el mundo sigue sin ser lo suficientemente consciente de los riesgos de pandemia, advirtió una experta en la materia.

Más de seis años después de que la Organización Mundial de la Salud declarara la pandemia de covid-19, los esfuerzos mundiales por reformar la respuesta a las crisis de salud pública han tenido un impacto positivo en la reacción ante los actuales brotes de hantavirus y ébola, afirmó Helen Clark, ex primera ministra de Nueva Zelanda y copresidenta del Panel Independiente de Preparación y Respuesta ante Pandemias.

"Las nuevas normativas sanitarias están funcionando", dijo Clark a la AFP en Ginebra.

En cuanto se emitió la alarma, el viernes pasado, por el nuevo brote de ébola en la RDC, y semanas después de que se anunciara un brote de hantavirus en el crucero MV Hondius en el océano Atlántico, "la respuesta ha ido bastante bien", valoró.

Nuestro problema ahora se encuentra mucho más allá de eso", dijo Clark, insistiendo en que aún hay mucho trabajo por hacer para identificar los riesgos y cómo "surgen esos brotes".

"Creo que necesitamos mucho más conocimiento sobre la preparación basada en el riesgo", afirmó, y llamó a centrarse más en conocer el propio riesgo y "lo que podría surgir", y a "estar preparados para afrontarlo".

"Temas básicos de vigilancia, de detección temprana… aún no estamos en eso", comentó.

Por ejemplo, Clark apuntó que la especie de hantavirus detrás del brote en el crucero, que desencadenó una alerta sanitaria mundial tras la muerte de tres personas, era conocida por ser endémica en la zona de Argentina de donde zarpó el barco.

"Pero no tenemos claro cuánto sabían de eso los barcos que parten regularmente de allí", dijo.

Al mismo tiempo, el brote de la cepa Bundibugyo de ébola que, se sospecha, ha matado a más de 130 personas en la República Democrática del Congo, parece que estuvo fuera de los radares durante semanas, pues los tests que se estaban realizando eran de otra cepa y daban negativo.

"¿Cómo pudo ocurrir esto durante cuatro o seis semanas (…), propagándose, sin que tuviéramos los resultados de las pruebas que necesitábamos para demostrar que se trataba de una variante en particular?", se preguntó la experta.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más