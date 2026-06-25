A situaciones excepcionales, medidas excepcionales, incluso en la Asamblea Nacional. Los diputados podrán de ahora en más prescindir de la corbata y la chaqueta -hasta ahora obligatorias-, ante una ola de calor podría durar hasta el 14 de julio, según anunció la ministra francesa de Transición Ecológica, Monique Barbut.

El diputado comunista Stéphane Peu esperaba más del Gobierno: "Esto no está a la altura y de un ministro se espera algo más que pronósticos meteorológicos", lamentó. Pero para el diputado oficialista Stéphane Buchou, "ya se han hecho muchas cosas, pero también hay muchas medidas que dependen de las autoridades locales, así que creo que hay que verlo con pragmatismo".

Exigen un plan a largo plazo

Sin embargo, algunos representantes acusan al Gobierno de eludir sus responsabilidades al delegar la toma de decisiones en el ámbito local. Para Jérôme End, diputado conservador, la prioridad no está en la urgencia. "Tendremos que fijarnos objetivos a más largo plazo, y creo que debemos dejar de reaccionar con emotividad constante", sostiene.

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Un plan a largo plazo respaldado por el diputado socialista Philippe Nallet. "La administración de Macron no se anticipó a la ola de calor ni al calentamiento global; incluso hemos dado un paso atrás… También es una cuestión de recursos; de lo contrario, solo son palabras vacías", afirma.

Se ven las ventanas de un edificio residencial de estilo Haussmann cubiertas con mantas de emergencia para protegerse del sol a medida que suben las temperaturas en París, durante una ola de calor que afecta a la mayor parte del país, Francia, el 25 de junio de 2026.

Para intentar hacer frente a estas críticas, el ministro de Vivienda anunció que se incluirían enmiendas sobre la adaptación a las altas temperaturas en su proyecto de ley presentado esta mañana en el Consejo de Ministros.

Una ola de calor que se espera que continúe este fin de semana

Francia vivió el miércoles el día más caluroso jamás registrado desde que se iniciaron las mediciones en 1947, superando el récord que se había establecido el martes, según indicó Météo-France. En París, el servicio meteorológico Météo-France registró 40,3 °C. Es la cuarta vez en 150 años de mediciones que la capital supera la barrera de los 40 °C, y la primera vez este año. La temperatura máxima del día se registró en los municipios de Palluau, en Vendée, y Pissos, en el suroeste, con 43,8 °C, según indicó también Météo-France.

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Esta ola de calor, que comenzó el miércoles 17 de junio, debería continuar este fin de semana en gran parte del país, según indicó el servicio nacional de pronósticos meteorológicos. A pesar de que se está iniciando un enfriamiento desde el oeste, este aire menos cálido tendrá dificultades para llegar a todo el país y las condiciones de ola de calor se mantendrán en gran parte del territorio durante el fin de semana, con temperaturas máximas "alrededor de los 40 °C a 42 °C", declaró Benoît Thomé, director de relaciones institucionales de Météo-France, durante una rueda de prensa.

Un calor persistente que pone a prueba el organismo, especialmente el de las personas de la tercera edad, quienes formaron parte de las numerosas víctimas de la ola de calor de 2003, que dejó 15.000 muertos en el país.

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