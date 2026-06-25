México ya le ganaba a Republica Checa 2 a 0 cuando en el minuto 77 ingresó al campo Guillermo Ochoa. Orgullo nacional, el portero mexicano disputa su sexto Mundial.

“Es un endeble sobresalido en el fútbol mexicano, aparte de en el europeo”, comentó un hincha a RFI. “Yo creo que es el mayor representante a nivel equipo, en cuestión a la estabilidad que representa dentro de lo que es el vestuario del equipo”, agregó otro. “Está dando mucho por México, o sea, se suda la camiseta por el equipo”, dijo asimismo una mujer.

“Me voy con la cabeza en alto”

Memo Ochoa vio las dos primeras victorias de México desde la banca. Su ingreso en el Azteca fue interpretado como un reconocimiento a su trayectoria con el Tri. Y aportó, porque el tercer gol de México nace de sus pies.

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“Lo más bonito que me voy con la cabeza en alto. El equipo sigue, pero bueno, en lo personal, vacío por haberle entregado toda la selección”, declaró el portero.

En su camiseta, Ochoa lució el parche Legacy que la FIFA entrega a los futbolistas que tengan minutos en cinco ediciones. Una distinción que también llevan en este año: Ronaldo, Neuer, Modrić, Nagamoto y Messi.

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