La reacción de solidaridad internacional no se hizo esperar tras el mayor movimiento sísmico que registrara Venezuela desde el año 1900.

"Los dos grandes terremotos que acaban de afectar al gran pueblo de Venezuela son enormes en escala y han dejado una devastadora cantidad de muertos", escribió el presidente estadounidense, Donald Trump, en su plataforma Truth Social.

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"¡Estados Unidos está preparado, dispuesto y capacitado para ayudar! He ordenado a todas las agencias de nuestro gobierno que se preparen para actuar rápidamente. Estaremos allí para nuestros nuevos y grandes amigos", agregó.

Siguiendo las órdenes de Trump, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció posteriormente en la red social X que Washington "está desplegando de inmediato equipos de búsqueda y rescate, recursos médicos y asistencia humanitaria a Venezuela".

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En América latina, la presidenta Claudia Sheinbaum, aseguró en X que ha "instruido la preparación de la ayuda necesaria".

"Por ahora nos han solicitado apoyo con personal especializado en rescate y de sanidad. México siempre es y será solidario", indicó.

Brasil, Panamá, Uruguay, Costa Rica y Cuba también anunciaron que se estaban movilizando para colaborar tras el doble terremoto que, según un balance provisorio, causó al menos 32 muertos y más de 700 heridos.

Los socorristas transportan a un hombre herido tras un terremoto en Caracas, Venezuela, el miércoles 24 de junio de 2026.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, escribió en X: "En este momento, hemos ofrecido ayuda al Gobierno de Venezuela a través de nuestra Cancillería. 300 rescatistas y paramédicos, junto con 50 toneladas de equipo, medicamentos e insumos de primera necesidad, están listos para partir hacia Caracas".

"Más allá de las diferencias que puedan existir entre nuestros gobiernos, el presidente Javier G. Milei extiende su mano en solidaridad al pueblo venezolano", expresó la Presidencia en un comunicado.

"El Gobierno de Chile lamenta esta tragedia y manifiesta la disposición de prestar ayuda humanitaria y de rescate en caso de ser requerida", indicó la cancillería chilena.

La UE ofrece su sistema de detección satelital

En cuanto a la Unión Europea, se dijo dispuesta a brindar su ayuda, anunció el jueves la comisionada europea encargada de situaciones de crisis, Hadja Lahbib.

"Estamos listos para reforzar nuestra ayuda" declaró en X, y agregó que el sistema europeo Copernicus de detección por satélite se había activado para apoyar las operaciones de rescate en el lugar. En tanto, el Ejército alemán listo para enviar seis aviones para ayudar a Venezuela.

"Mis pensamientos y mi apoyo al pueblo venezolano tras el terremoto que azotó el país. Expreso toda mi solidaridad con las víctimas, sus familiares y todas las personas que se han movilizado en el lugar de los hechos", escribió por su parte el presidente francés Emmanuel Macron.

Desde Asia, el primer ministro indio, Narendra Modi, manifestó en X que "India está lista para brindar toda la asistencia posible".

Del mismo modo, China anunció este jueves que se sumaba al esfuerzo internacional.

"China quiere ofrecer toda la ayuda posible de manera apropiada, de acuerdo con lo que necesite Venezuela", indicó en conferencia de prensa el portavoz de la cancillería Guo Jiakun.

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