El presidente ruso aseguró la víspera que no desea una guerra con Europa, pero que, si los europeos inician un conflicto, su país está listo. "No tenemos intención de ir a la guerra con Europa, pero si Europa quiere y empieza, estamos listos", declaró Putin, quien acusó a los europeos de querer impedir los esfuerzos de Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania.

Putin llamó a los dirigentes europeos a renunciar a la "ilusión" de que pueden infligir una "derrota estratégica a Rusia" y volver "a la realidad, basándose en la situación sobre el terreno".

Una declaración mientras rusos y estadounidenses están negociando un acuerdo de paz. Un proceso sobre el que Alberto Priego se muestra particularmente escéptico: "Yo dudo bastante que Putin quiera un acuerdo de paz. Y si quiere un acuerdo de paz, solo es un medio para ganar tiempo. Pero a lo mejor dentro de uno, dos o cuatro años volverá a la carga. Además, ayer Putin amenazó a Europa. Dijo que Europa debía estar preparada para una guerra".

Prueba de la voluntad expansionista de Rusia son sus exigencias en Ucrania. "Ucrania ha hecho aparentemente concesiones, pero Rusia no va a hacer ninguna concesión, no se va a mover en absoluto. En los 28 puntos del primer acuerdo se ha planteado incluso la posibilidad de una cesión de territorios. Pero pienso sinceramente que, a menos que sea ceder buena parte de Ucrania, Rusia no va a aceptar. Rusia incluso ha visto la posibilidad de conseguir más de lo que pensaba, lo que la va a llevar a tener posturas bastante maximalistas", concluye este profesor de la Universidad Pontificia Comillas.

De hecho, el Kremlin, a través de Yuri Ushakov, asesor diplomático del presidente ruso, declaró que "los éxitos del ejército ruso en el campo de batalla de las últimas semanas influyeron en el desarrollo y el rumbo de las negociaciones".

La política de Trump hacia la guerra en Ucrania "no funciona"

El presidente ruso acumula razones para mostrarse más agresivo, al punto que "en este momento ningún Estado en Europa descarta una confrontación directa con Rusia. La política de Trump no está funcionando, no se está consiguiendo ningún acercamiento de Rusia. Incluso dándole todo, no está consiguiendo ningún acercamiento. Por eso creo que estamos en el punto más cercano a una confrontación directa con Rusia", dice Priego.

El especialista recuerda también que "los servicios secretos alemanes dijeron hace dos años que en diciembre de 2025 podía haber combates directos entre fuerzas alemanas y fuerzas rusas. Hoy, por ejemplo, Suecia ha hecho un ejercicio en el cual hemos visto al rey vestido de uniforme militar, con un arma en la mano, evacuado a un lugar seguro en una hipotética guerra. Estamos viendo drones amenazando cualquier aeropuerto europeo. Da igual que estés en el norte o en el sur. Cada vez estamos más cerca de una confrontación directa", apunta.

Los países de la Unión Europea y los diputados del bloque informaron el miércoles que acordaron prohibir las importaciones de gas ruso para el otoño boreal de 2027. "Es el amanecer de una nueva era, la de la independencia energética total de Europa respecto a Rusia", celebró la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ante la prensa.

Rusia criticó inmediatamente la decisión de la Unión Europea al considerar que, de esta manera, "se condena" a "acelerar" su pérdida de poder con una energía "más costosa", reaccionó el Kremlin.

Esta es una decisión fuerte de los europeos con respecto a Rusia y no hay que descartar otras, nos dice este doctor en Relaciones Internacionales.

"Europa tiene mucho peso"

"Europa tiene mucho peso. Lo que pasa es que Europa, salvo que nos pongan contra las cuerdas, no vamos a reaccionar. Un ejemplo de esto es Macron. El presidente francés, en un momento dado, ve que la situación es muy complicada y lidera la reacción europea".

Al mismo tiempo, Priego admite que "Europa tiene un problema de capacidades. Necesitamos tiempo. Pero Europa tiene sobre todo un problema de motivación política o de voluntad política. Tenemos que ser conscientes de que somos el mayor donante de ayuda a Ucrania. Incluso en términos militares. Ya no es Estados Unidos, somos nosotros, los europeos. Pero nos hace falta tener la conciencia de que somos más de lo que nos creemos. Es verdad que hay 'icebergs' adentro de Europa como el presidente Orbán o el presidente de Eslovaquia, pero también es cierto que Europa siempre da pasos hacia adelante y generalmente no suele dar pasos hacia atrás. Y eso se ha visto desde la guerra de Ucrania".

