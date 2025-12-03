Desde Kiev

La oficina donde trabaja Vlad está llena de afiches de las diferentes campañas de publicidad lanzadas desde, 2023 cuando se formó oficialmente la tercera brigada de asalto del ejército ucraniano.

“Usted puede ver la diferencia. Nuestra campaña previa y nuestra campaña actual: puede sentir la diferencia”, explica Vlad, director creativo Tercera Brigada de Asalto.

En la primera, se ve a un soldado montado sobre un gato gigante luchando contra zombies que corren por las calles; en la siguiente a un padre soldado con un hijo, bajo el logo “Vivir la vida”, comenta Vlad.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

“Actualmente, la transparencia es muy importante, porque hay lo que llamamos ‘la niebla de la guerra’, y esa niebla no solo cubre el campo de batalla, sino también la comprensión general de qué es realmente el ejército”, dice.

Vlad recuerda que al comienzo todo era nuevo y había una gran moral. La gente estaba lista para sumarse al ejército, como Volodia, que se unió a los 20 años. Hoy defiende el frente de Zaporiyia.

“Tenía cierta inspiración, como que me atraía ir a defender a Ucrania. Simplemente me gustaba”, recuerda.

Pero con el paso de la guerra, las dificultades se hicieron cada vez mayores. Esto ocasionó que la motivación descendiera y el número de personas que se enlistaban, incluidos jóvenes, fuera menor. Para atraerlos, el año pasado la edad obligatoria se redujo a 25 años y se crearon incentivos económicos que para muchos no son atractivos, como Maxim, estudiante de 20 años.

“Desde mi punto de vista, no me habría unido por esos anuncios; algunos son absurdos. Pero como persona, no me veo como un soldado; soy más bien un creativo”.

A estas alturas cada uno de los jóvenes parece tener claro qué hacer con su futuro. Para unos es defender a Ucrania y, para otros, prepararse para poder dar apoyo al país cuando se acabe la guerra.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más