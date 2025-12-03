"No amenace nuestra soberanía, porque despertará el Jaguar. Atacar nuestra soberanía es declarar guerra, no dañe dos siglos de relaciones diplomáticas", dijo en X el mandatario izquierdista en medio de la peor crisis entre Bogotá y Washington que rompió décadas de amistad.

Más temprano Trump afirmó que cualquier país que produzca cocaína y la venda a Estados Unidos es "susceptible de ser atacado".

La Casa Blanca lanzó una ofensiva militar en el Caribe y el Pacífico bajo el argumento de atacar embarcaciones del narcotráfico, con bombardeos que ya dejan más de 80 muertos desde septiembre.

Colombia "está fabricando cocaína, tienen plantas de fabricación de cocaína y nos venden cocaína, lo cual agradecemos muchísimo", ironizó Trump.

No solo Venezuela puede ser atacado

"Cualquiera que haga eso y venda en nuestro país es susceptible de ser atacado (…) No solo Venezuela", añadió en una rueda de prensa.

El primer presidente de izquierda en la historia de Colombia rechaza la ofensiva militar ordenada por Estados Unidos en aguas cercanas y califica las muertes de "ejecuciones extrajudiciales". Trump acusa a Petro de no hacer suficiente contra el narcotráfico.

Enfrascados en una guerra de palabras, ambos presidentes escalan día a día la tensión.

De su lado, Petro acusa a su par estadounidense de entrometerse en la política interna, influir en las elecciones presidenciales de 2026 para sacar a la izquierda del poder y desconocer los esfuerzos de Colombia para enfrentar al narco.

"Ya me calumnió, no continúe por ahí. Si un país ha ayudado a detener miles de toneladas de cocaína para que no la consuman los norteamericanos, ese es Colombia", insistió.

