El 8 de junio de 2021, la vida de Wilfredo Miranda Aburto cambió para siempre. La Fiscalía le citó en Managua y le amenazaron con acusarle de ciberdelitos. "La fiscal me exigió que revelara mis fuentes y yo me negué", nos explica. "Para resumirte, me iban a poner ocho años de cárcel", nos cuenta.

Al mismo tiempo que le amenazaban, en otra sala del mismo edificio estaba el precandidato presidencial Félix Madariaga. "Al salir, le golpearon y lo echaron preso", recuerda el periodista, ganador del Premio Iberoamericano Rey de España 2018 y con el Premio Ortega y Gasset en 2022.

Esa misma tarde, Wilfredo Miranda decidió exiliarse. "Los periodistas no tenemos la convicción de ser mártires, sino de preservar nuestra voz para seguir denunciando", afirma. Desde 2018, más de 290 periodistas han tenido que dejar Nicaragua.

Despojado de su nacionalidad, declarado prófugo de la justicia y traidor a la patria por el régimen de Ortega-Murillo, Miranda ha seguido su labor periodística como muchos otros comunicadores nicaragüenses desde Costa Rica para tratar de contar lo que ocurre en su país. Una tarea nada sencilla porque sus fuentes corren riesgos.

"Tenemos fuentes que continúan dentro del país que nos siguen dando información. Hemos tenido que adoptar medidas como el anonimato; eso nos obliga, al menos en 'Divergentes', a verificar cinco o seis veces la información para seguir haciendo periodismo que sea de utilidad y dé esperanza a la gente que está en Nicaragua, bajo esta tiranía bicéfala de Daniel Ortega y Rosario Murillo", explica.

"El brazo largo de la represión ha llegado a Costa Rica"

Si bien Costa Rica fue durante un tiempo un refugio seguro para los opositores y periodistas nicaragüenses, la represión estaría desbordándose hacia el país vecino. "Hay una represión transnacional; no solo lo dicen los periodistas, lo ha documentado en su último informe el grupo de expertos de Naciones Unidas; el brazo largo de la represión ha llegado a Costa Rica", denuncia.

"El mayor reflejo de esa represión es el asesinato del general en retiro Roberto Samcam; un sicario llegó y le descargó ocho balazos en la puerta de su casa. También se suman otros asesinatos y el doble intento de asesinato contra el opositor Joan Maldonado, que se salvó de milagro y ahora vive en España", relata. "La represión de Daniel Ortega no entiende de fronteras y ha trascendido a Costa Rica", agrega.

Al igual que Maldonado, más de 240 nicaragüenses tuvieron que exiliarse una segunda vez, en esta ocasión de Costa Rica a España; entre ellos también los padres de Wilfredo. "Mi papá tuvo un episodio muy raro, supuestamente asociado al crimen común; le intentaron asaltar, le dispararon, pero no le robaron nada, sobrevivió y entonces se metieron en un vuelo a Madrid hace menos de un mes", cuenta el periodista.

Costa Rica ya no es un lugar seguro para los opositores nicaragüenses. "Hay una despreocupación del gobierno del presidente Rodrigo Chávez frente a esas amenazas que recibimos. El mayor Roberto Samcam había denunciado amenazas de muerte a la Dirección de Inteligencia, y lo que le dijeron es que no pasaba nada, y lo que sucedió es que lo asesinaron. Mucha gente se está yendo de Costa Rica porque el refugio ya no es seguro", denuncia.

Casi el 12% de la población de Nicaragua ha tenido que huir del país desde que comenzó la represión en 2018. "Son casi 900.000 personas; esto ha sido un quiebre familiar muy doloroso", lamenta.

Al preguntarle sobre si alguna vez cree que podrá volver a ejercer el periodismo en su país, Wilfredo Miranda Aburto afirma que ese es "su anhelo". "Estoy, como lo escribí en un artículo hace poco, en una larga estación al país al que no sé cuándo volveré", concluye.

Wilfredo Miranda Aburto (1991) es uno de los editores del medio ‘Divergentes', que cofundó en 2020. Fue corresponsal en Managua para ‘The Guardian’ y ‘El País’, medio con el que sigue colaborando desde Centroamérica. Ha ganado varios premios de periodismo: el premio iberoamericano Rey de España en 2018, el premio Ortega y Gasset en 2022 y acaba de ganar el Premio de Periodismo Joven Carlos Alberto Montaner por el “Viaje a la frontera blindada de Donald Trump”. “¡No vengan…! o habrá consecuencias”, sobre la política de deportaciones de EEUU.

