La oficina del presidente israelí indicó el domingo que "se trata de una solicitud extraordinaria que conlleva importantes implicaciones". "Tras recibir todas las opiniones pertinentes, el presidente considerará la solicitud de forma responsable y sincera", manifestó un comunicado.

Aunque afirmó querer llevar el juicio hasta el final para demostrar su inocencia, Netanyahu justificó posteriormente esta solicitud en nombre del "interés público" en un video difundido por sus servicios, en el que destacó los "enormes retos" a los que se enfrenta el país.

"La continuación del juicio nos está desgarrando por dentro, provocando profundas divisiones e intensificando las fracturas", argumentó el primer ministro en su video, en un contexto de fuertes divisiones políticas entre sus partidarios y detractores.

"Estoy convencido, como muchos otros en el país, de que la finalización inmediata del juicio contribuirá en gran medida a calmar las tensiones y a promover la reconciliación general que nuestro país tanto necesita", prosiguió.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El presidente estadounidense, Donald Trump, le escribió a Herzog a principios de este mes para pedirle que indultara a Netanyahu, quien ha negado repetidamente haber cometido irregularidades en los procesos judiciales en curso.

Juicio por haber aceptado productos de lujo a cambio de favores

Netanyahu recordó que su juicio comenzó hace casi seis años y afirmó que testificar tres veces por semana era "una exigencia imposible de cumplir".

En septiembre, Herzog insinuó que podría concederle el indulto, declarando en una entrevista en la radio del ejército que el juicio del primer ministro "pesa mucho sobre la sociedad israelí".

Netanyahu y su esposa, Sara, están acusados de haber aceptado productos de lujo por valor de más de 260.000 dólares, como puros, joyas y champán, de multimillonarios a cambio de favores políticos.

En otros dos casos, se le acusa de haber intentado negociar una cobertura más favorable en dos medios de comunicación israelíes.

A sus 76 años, Netanyahu es el primer ministro israelí que más años ha permanecido en el cargo, con más de 18 años al frente de Israel desde 1996. (AFP)

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más