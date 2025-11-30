Ucrania ha asumido la autoría del ataque de este 28 de noviembre contra dos petroleros que se dirigían al puerto ruso de Novorosíisk, en el mar Negro, y que fueron alcanzados por drones navales.

El diario Kyiv Independent, que cita a una fuente del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), drones navales ucranianos del modelo Sea Baby atacaron a los petroleros rusos sancionados Kairos y Virat, dejándolos fuera de servicio. El ataque se produjo a unos 50 kilómetros de las costas turcas.

El Gobierno ucraniano sostiene que ambos buques forman parte de “la flota fantasma” de Rusia, que utiliza barcos con banderas de otros países, en este caso de Gambia, para esquivar las sanciones impuestas en 2022 contra el petróleo ruso.

Según esta fuente, la operación tenía como objetivo estos dos navíos que, en otras circunstancias, podrían haber transportado crudo valorado en unos 70 millones de dólares. En el momento del ataque, los tanques estaban vacíos.

El Kairos sufrió daños importantes y los 25 miembros de la tripulación tuvieron que ser evacuados. Según las autoridades turcas, las bodegas del barco no estaban llenas de petróleo. Solo llevaba a bordo su reserva de combustible.

El Virat fue alcanzado dos veces, el viernes y de nuevo el sábado por la mañana, mientras navegaba a unos 65 kilómetros de la costa turca.

"El buque Virat, atacado por artefactos no tripulados (…), ha vuelto a ser blanco esta mañana de vehículos marinos teledirigidos», detalló el Ministerio de Transportes turco. (con AFP)

