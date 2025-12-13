Por RFI

La idea de una zona desmilitarizada en la región ucraniana de Donbás figura en el plan que circula actualmente entre las capitales. Y Kiev estaría a punto de aceptar este escenario, según el negociador ucraniano Mikhail Podoliak.

Según este funcionario ucraniano, citado por nuestros colegas del periódico Le Monde, tanto las fuerzas rusas como las ucranianas deberían retirarse a ambos lados de la actual línea del frente en Donbás.

El negociador de Ucrania incluso menciona «un contingente extranjero» y «misiones de supervisión» para controlar el cumplimiento de este dispositivo. «Deberá existir una zona desmilitarizada a ambos lados de la línea», revela al diario Le Monde el negociador ucraniano Mykhailo Podoliak. Será necesario describir, de manera lógica y jurídica, si deben retirarse todos los tipos de armamento o solo las armas pesadas. Para prevenir posibles violaciones, deberán estar presentes representantes de misiones de vigilancia y un contingente extranjero con el fin de velar por el respeto de los principios y los acuerdos. (…) Se trata de un formato natural para poner fin al conflicto, sabiendo que, lamentablemente, parte del territorio seguirá bajo la ocupación de facto de Rusia y que, en cualquier caso, se establecerá una línea de separación».

El jueves 11 de diciembre, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se refirió a las diferentes concesiones que se le han pedido a su país para poner fin a la guerra. Mencionó la propuesta estadounidense de una zona desmilitarizada que podría calificarse de «zona económica libre», pero no llegó a aceptar esta fórmula. Según el presidente ucraniano, será necesario celebrar un «referéndum» o «elecciones» para que su país se pronuncie sobre las cuestiones territoriales.

La idea de una zona desmilitarizada en territorios que Rusia no ha logrado conquistar en casi cuatro años de intensos combates supondría una concesión importante por parte de Kiev, que, sin embargo, evitaría renunciar formalmente a ellos. «Quién gobernaría este territorio, al que ellos (los estadounidenses) ya llaman "zona económica libre" o "zona desmilitarizada", (Estados Unidos) no lo sabe», señaló Volodymyr Zelensky, según informa la Agencia France-Presse.

El interés económico relacionado con la región de Donbass

La importancia económica de Donbass, que abarca las regiones administrativas de Donetsk y Lugansk, ya se percibe en su etimología. «Donbás» es un acrónimo de «Donets Bassin», que significa cuenca minera del Donets, por el nombre del río local. El subsuelo de la región es inmensamente rico en carbón y, antes de la invasión rusa, estas reservas alimentaban las fábricas metalúrgicas y convertían al Donbás en un importante centro industrial de Ucrania.

Pero no es solo el carbón lo que despierta el interés de Vladimir Putin por la región y las zonas limítrofes de Járkov y Dnipro: el subsuelo del este de Ucrania es rico en hierro, manganeso, uranio, titanio, gas, pero también en tierras raras. Se trata de minerales críticos muy codiciados. Las reservas son difíciles de evaluar con precisión, ya que la guerra no permite realizar estudios geológicos en una región dividida por la línea del frente.

Por último, controlar el Donbás también significa controlar el acceso al agua para la agricultura, pero también para Crimea, una región ucraniana anexionada por Moscú en 2014.

