RFI: Navi Pillay, desde la lucha contra el apartheid en Sudáfrica hasta el genocidio de los tutsis en Ruanda, desde la CPI hasta la guerra en Gaza, ha dedicado toda su vida a luchar contra la impunidad. ¿En quién pensó primero cuando se enteró de que recibiría este Premio Nobel de la Paz 2026?

Navy Pillay: Pensé en mis hijas, en mis dos hijas. Creo que han demostrado una gran generosidad al permitir que su madre viaje por todo el mundo y esté tanto tiempo fuera de casa. Y me apoyaron muchísimo cuando eran adolescentes. Tomaron las riendas de su vida. Les debo mucho, así como a algunos amigos muy cercanos que me motivaron y me impulsaron a unirme al Colegio Internacional. Me dijeron: “Si no aceptas, no habrá ninguna mujer en el Colegio”. Así fue como todo comenzó en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda.

Este premio ha generado fuertes reacciones en Israel, debido a su reportaje sobre Gaza del año pasado. El primer ministro Benjamin Netanyahu lo acusó de “demonizar a los judíos”. ¿Qué responde a estos ataques?

No hay la más mínima prueba de que haya demonizado a nadie, y mucho menos a los judíos, quienes también se establecieron en Sudáfrica después de haber sufrido el Holocausto. Y los judíos que se establecieron en Sudáfrica se unieron a la población negra sudafricana en la lucha por nuestra propia liberación. Por lo tanto, cooperamos y nos respetamos mutuamente en Sudáfrica. En realidad, se trata de un mito inventado por el primer ministro Netanyahu para desacreditar nuestro informe.

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Ese informe, publicado hace un año, es el de una comisión de investigación independiente de la ONU que usted presidió. La comisión concluyó que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza. En retrospectiva, ¿mantiene esa conclusión?

Mantengo mi postura porque no se trata simplemente de una opinión que yo planteo. Se basa en hechos. Esa comisión funcionó como lo habría hecho un tribunal. Se asemeja a un tribunal, pero no lo es. No contábamos con las facultades de un tribunal, pero utilizábamos su metodología y sus procedimientos; es decir, verificábamos cada hecho antes de incluirlo en el informe. Contábamos con los hechos relatados en el terreno por los testigos. Contábamos con los hechos derivados de las declaraciones de los responsables, en particular las del presidente, el primer ministro y el exministro de Defensa. Sus propias declaraciones, al igual que en el caso del genocidio en Ruanda, proporcionaban elementos reveladores del genocidio. Se trata, por lo tanto, de este tipo de pruebas. Y tengo la experiencia de haber sido uno de los tres jueces del Tribunal para Ruanda que dictó la primera sentencia del mundo sobre un genocidio. Y no nos tomamos este delito a la ligera. Nos aseguramos de que se demuestre la intención específica requerida para el delito de genocidio. Eso es lo que buscamos y eso es lo que encontramos.

¿Qué elementos los llevaron a esa calificación?

No tengo el informe a la vista y realmente haría un flaco servicio al tratar de recordar lo que descubrimos. Encontramos pruebas evidentes de asesinatos. Llevamos a cabo nuestra propia investigación y constatamos que, efectivamente, se había asesinado intencionalmente a periodistas. Israel no ha llevado a cabo ninguna investigación sobre algunos de los sucesos que describo, en particular el saqueo y el enterramiento en la arena de ambulancias. Hemos encontrado evidencia de una destrucción deliberada de la única clínica de fertilidad de Gaza: atacaron la clínica y destruyeron los tanques de oxígeno que mantenían vivos a los embriones. Afirmaron que actuaban en defensa propia. Dijeron que Hamás escondía armas en los hospitales. Pero todas las imágenes muestran que no se acercaron en absoluto al hospital. No realizaron ningún registro en busca de armas y no se vio a ningún combatiente de Hamás. Se trató de un ataque selectivo, y dispararon contra el tanque de oxígeno. Llegamos a la conclusión de que se trató de una destrucción intencional dirigida contra este grupo en sí, con el fin de asegurarse de que no pudiera reproducirse.

¿Qué siente ante esta comunidad internacional incapaz de poner fin a estas matanzas deliberadas en Gaza?

Creo que confiamos en nuestras instituciones internacionales, en particular en el Consejo de Seguridad, que tiene el poder de intervenir y recurrir a sus instrumentos de sanción. Fueron precisamente esos instrumentos de sanción y boicot los que permitieron poner fin al apartheid en mi país. En aquel entonces actuaron con firmeza. Por lo tanto, son capaces de intervenir, pero no lo han hecho debido al sesgo de Estados Unidos a favor de Israel. Así que estoy decepcionada. Sí. Estoy decepcionada por el fracaso de la comunidad internacional, que cuenta con poder dentro de las Naciones Unidas. Y, sin embargo, ese poder sí se ha utilizado en otras situaciones. La ONU envía fuerzas de mantenimiento de la paz para proteger a los civiles; si eso se hubiera hecho aquí, si las Naciones Unidas hubieran aplicado algunas de las medidas que han tomado en otros países, esas vidas podrían haberse salvado. Un gran número de civiles, en particular mujeres y niños, murieron durante estas represalias israelíes a los ataques de Hamás. Eso es, pues, lo que resulta decepcionante.

Apenas unas horas después del anuncio de su premio, Washington anunció nuevas sanciones contra la Corte Penal Internacional. El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, calificó a la CPI de jurisdicción fuera de la ley. ¿Qué le parecen estos ataques contra la justicia internacional?

Creo que es ilegal y totalmente inaceptable. Se trata de delitos cometidos por un gobierno que impone unilateralmente estas terribles sanciones con el fin de impedir que la CPI cumpla con sus funciones de investigación y enjuiciamiento de delitos muy graves. Me presenté ante la Corte para expresar mi solidaridad con sus dedicados miembros, quienes ahora se encuentran en total incertidumbre respecto a sus derechos y a la protección de la que gozarán. Y, por supuesto, estamos viviendo un momento angustiante en el que un tribunal toma como blanco a jueces y los sanciona por las decisiones legales que han dictado en un tribunal. Esto no tiene precedentes y debería ser condenado enérgicamente por todos los Estados.

La CPI está cada vez más bajo presión. ¿Cómo ve el futuro de esta institución?

La CPI cuenta con el apoyo de todos los Estados parte del Estatuto de Roma. Su órgano de control es la Asamblea de los Estados parte. Por lo tanto, es a ellos a quienes recurrimos, y ya han expresado su rechazo y condena ante este ataque perpetrado por Estados Unidos contra la Corte. Esto debería indicarnos claramente su postura. Tomarán medidas para financiar, seguir financiando e impulsar la labor de esta Corte.

Algunos países, como Francia, no siempre aplican las decisiones de la CPI. Pensamos en la orden de aprehensión contra Benyamin Netanyahu, que no se ejecutó a pesar de que él sobrevoló en varias ocasiones el espacio aéreo francés. Y, sin embargo, Francia es parte del Estatuto de Roma.

Instamos a los Estados, a todos los Estados, a que respeten sus obligaciones de detener y entregar a la Corte a los sospechosos acusados. Esto ocurrió en el Tribunal para Ruanda, donde algunos países, especialmente en el resto de África, nos entregaron a sospechosos, pero estos también nos fueron enviados por Estados Unidos. Otros fueron detenidos y entregados por Francia. Este tribunal nunca habría podido llevar a juicio a estas personas si los países involucrados no hubieran dado cumplimiento a las órdenes de detención emitidas por el Tribunal para Ruanda.

Me gustaría ver —y espero— el mismo nivel de cooperación con la CPI. ¿Por qué? Porque el principio de la justicia internacional, el principio de la lucha contra la impunidad de los delitos graves, no debe ser selectivo. No deberíamos aplicar una norma diferente a nuestros amigos y otra a aquellos con quienes no nos llevamos bien. Solo existe una norma común, y estos valores deben aplicarse de manera equitativa.

Muchos países africanos denuncian este doble rasero; ¿tienen razón al hacerlo?

No les falta razón, ya que estos derechos de veto se han utilizado con mucha frecuencia en contra de los países africanos. Estos se ven marginados dentro del Consejo de Seguridad. Estoy totalmente de acuerdo con la necesidad de reformar el Consejo de Seguridad, no solo por los derechos de veto de los que disponen y que utilizan para protegerse a sí mismos y a sus aliados, sino también porque, en nuestra época, no podemos aceptar un sistema en el que las cinco grandes potencias, las potencias vencedoras de la posguerra, sigan ejerciendo su derecho de veto en las Naciones Unidas. Existe un poderoso movimiento a favor de este cambio. Pero, por supuesto, hay una cosa en la que los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad están de acuerdo. Discrepan en todo lo demás, pero coinciden en este punto específico: no renunciarán al derecho de veto del que disponen.

Usted mencionó a Ruanda… ya que también dirigió el Tribunal Penal Internacional para Ruanda. ¿Qué lecciones debemos aprender hoy de esta experiencia?

Creo que la comunidad internacional debería hacer más para prevenir los genocidios. Por eso contamos con la Convención para la Prevención del Crimen de Genocidio. El énfasis está en la prevención. No se puede esperar a que, en este caso concreto, un millón de personas sean asesinadas en un lapso de 100 días con armas ligeras, cuando las Naciones Unidas y sus fuerzas de mantenimiento de la paz tenían conocimiento de ello. Eso nunca debió haberse permitido. Y eso es lo que afirmamos con respecto al tribunal para Ruanda. La lección que debemos aprender debería ser, como dijo Nelson Mandela, “nunca más”.

¿Cuál será su próxima lucha a partir de ahora?

Sabe, antes que nada, quiero aclarar que nunca me postulé para ninguno de los cargos que he ocupado en el ámbito internacional. Nunca me postulé. Me propusieron unirme a esas instituciones, o fui seleccionada, pasé entrevistas y fui elegida, por así decirlo. Y una vez que obtuve esos cargos, tomé conciencia de mi responsabilidad de llevar a cabo esas misiones, porque de ninguna manera quiero decepcionar al público ni sus expectativas. La gente espera que te tomes tu trabajo en serio, que lo lleves a cabo y que veles por el buen funcionamiento de estos mecanismos. Por lo tanto, no tengo ningún proyecto profesional en particular.

Tenía la esperanza de jubilarme. Es una gran tentación, sobre todo en invierno, levantarme tarde, en lugar de tener que salir temprano a trabajar como ocurre actualmente. Pero esas son solo consideraciones menores comparadas con el sufrimiento de las víctimas. Es incluso vergonzoso hablar de nuestras pequeñas molestias personales cuando el mundo nos necesita. Así que, mientras me necesiten, seguiré actuando como siempre lo he hecho.

¿Y cuál será entonces su prioridad ahora que es Premio Nobel de la Paz?

Tengo muchas prioridades, pero me preocupa que, en nuestra época, aún no hayamos alcanzado la igualdad, la igualdad de género. No hemos puesto fin a la violencia contra las mujeres. Apoyo a las mujeres líderes de todo el mundo y su iniciativa para que se nombre a una mujer como secretaria general de las Naciones Unidas. Sabes, en casi 100 años de historia, nunca hemos tenido una mujer como secretaria general. ¿Y por qué? No hay otra explicación que la discriminación por género. Este es uno de los ámbitos en los que pienso enfocarme.

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