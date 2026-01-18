Nasry Asfura, de origen palestino, afirmó este domingo que su gobierno fortalecerá la relación con Israel, país al que calificó de un “amigo verdadero”, con el objetivo de construir un futuro de “paz y tranquilidad” para ambas naciones.

“Saber quiénes son los auténticos amigos de Honduras nos permitirá avanzar hacia la paz y la estabilidad”, afirmó Asfura durante una conferencia conjunta en Jerusalén con el ministro israelí de Asuntos Exteriores, Gideon Saar.

Por su parte, el canciller israelí, Gideon Saar explicó que aspira a que los dos países retomen una relación "históricamente buena”, pero que no se ha reflejado en los últimos años.

“Sabemos que usted es un líder con firmes convicciones. Confiamos en que su elección devolverá a Honduras a ser uno de los aliados más cercanos de Israel”, agregó el ministro de Exteriores israelí.

Cooperación en agricultura, ciberseguridad, salud y tecnología

Asfura expresó su deseo de profundizar la cooperación en ámbitos como el agua, la agricultura, la ciberseguridad y la inversión, y subrayó la importancia de promover la inversión directa israelí para impulsar el empleo y el desarrollo económico en Honduras.

Por su parte, Israel expresó su interés en alcanzar acuerdos en sectores estratégicos como la innovación, la agricultura, los recursos hídricos, la salud y otras tecnologías clave para el crecimiento.

Asfura asume la presidencia el 27 de enero

Asfura, apoyado por el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, llegó a Israel tras una visita a Washington, pocos días después de que el Consejo Nacional Electoral de Honduras confirmara su triunfo en las elecciones generales del 30 de noviembre.

A pesar de que la presidenta saliente, Xiomara Castro, solicitara un recuento total de votos, alegando irregularidades y actas no contabilizadas, el jueves ordenó iniciar el proceso de transición y calificó como “de facto” al gobierno que encabezará Asfura a partir del próximo 27 de enero. (agencias)

