"Consideramos al presidente estadounidense responsable de las víctimas, los daños y las acusaciones que ha vertido contra la nación iraní", dijo Jamanei el sábado tras la feroz represión de la ola de protestas.

Las manifestaciones iniciadas el 28 de diciembre en Teherán por comerciantes contra el coste de la vida cobraron gran magnitud el 8 de enero, desafiando abiertamente a la República Islámica de Irán instaurada en 1979.

Las autoridades cortaron entonces Internet, una decisión destinada a ocultar la "brutalidad" de la represión, según grupos de defensa de los derechos humanos.

La ola de protestas ha sido sofocada por ahora por una represión que ha causado miles de muertos, según estimaron el viernes expertos y ONG.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Al menos 3.428 manifestantes han sido asesinados desde el inicio del movimiento de protesta, según ha anunciado la ONG Iran Human Rights (IHR), que también ha informado de más de 10.000 detenciones en un nuevo balance de la represión de las manifestaciones.

Las autoridades afirman que ahora reina la calma, mientras que los medios de comunicación cercanos al poder informan de miles de detenciones y la justicia promete un castigo rápido para las personas implicadas en los actos violentos.

Además, han decidido reabrir el domingo, día laborable en el país, las escuelas de Teherán y otras ciudades, cerradas desde el 10 de enero, según ha informado la agencia de noticias iraní Isna. (AFP)

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más