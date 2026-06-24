Colombia tiene un héroe inesperado. Un defensor le dio la victoria 1a 0 ante la República Democrática del Congo. Y ese fue Daniel Muñoz.

"Trabajamos muchas opciones de gol y al final tener 10 o 12 y meterse en una y ganar, pues nos damos por bien servidos", dijo tras el partido.

Aunque el trabajo de Muñoz es evitar los goles del rival, él ya ha marcado dos en este, su primer mundial.

"Yo creo que la clave es movilidad, cuando se juega con línea de cinco atrás obviamente hay que moverlos de un lado para el otro, obviamente teníamos que ser pacientes", agregó.

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Fue el único cafetero capaz de romper la zaga de República Democrática del Congo, con la gran actuación de su arquero Lionel Mpasi que evito una goleada. El estadio de Guadalaja vestido de amarillo, azul y rojo para celebrar la victoria y el paso de Colombia a la siguiente ronda.

Colombia le apunta a quedar líder de grupo K, para ello debe ganarle o empatarle a Portugal el sábado en Miami.

Panamá se despide tras dos derrotas

Hace cuatro días fue Haití, ahora Panamá. Otra selección del continente americano se despide tras dos derrotas en el Mundial. Los centroamericanos cayeron 1 a 0 ante Croacia, en su segunda participación mundialista.

En el primer tiempo, la defensa panameña resistió con cinco jugadores, pero en el segundo, Luka Modric, en su partido 200 con Croacia, y los cambios del técnico Dalic rompieron el cerrojo de Panamá. Ingresó Budimir para marcar el gol croata en el minuto 53. Panamá reaccionó con Murillo y Harvey, pero el arquero del equipo ajedrezado evitó el empate.

Terminó el encuentro a favor de los europeos, pero fue un centroamericano el mejor del partido, según el voto del público, el defensor Cristian Martínez.

Sin ni siquiera un punto en los dos partidos jugados en el estadio de Toronto, el equipo canalero ya eliminados dejó Canadá. Este sábado cerrarán su participación en el estadio de Nueva York, con la ilusión de al menos un consuelo ante Inglaterra.

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