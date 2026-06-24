El Ministerio francés de Sanidad "confirma hoy la identificación de un primer caso positivo de enfermedad por virus del Ébola en el territorio nacional", indicó en un comunicado. La entidad precisó que el caso se detectó en la Francia continental.

Se trata de la primera vez que se diagnostica un caso de ébola en Francia. En 2014, durante una gran epidemia en África occidental, dos pacientes fueron acogidos en territorio francés pero habían sido diagnosticados en el extranjero.

La RDC, de donde regresó el médico diagnosticado, se está viendo afectada por una gran epidemia de esta enfermedad que provoca una fiebre hemorrágica, en muchos casos mortal.

El caso francés es el primero identificado fuera del continente africano por esta epidemia, que también está afectando a Uganda, y fue causada por una cepa poco frecuente del virus, llamada Bundibugyo, contra la cual no existe vacuna ni tratamiento específico.

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Las vías de transmisión del virus del ébola entre humanos, que también puede transmitirse de animales a humanos

Los expertos en salud pública creen que el riesgo de expansión de la epidemia sigue siendo bajo en todo el mundo, debido a la naturaleza en general poco contagiosa del virus del ébola.

"El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) considera que el riesgo de infección es bajo para los residentes europeos y los viajeros que van a áreas de tráfico activo, y muy bajo para la población europea en general", recordó el ministerio francés.

La OMS indicó recientemente que la transmisión se está acelerando en la RDC a pesar de las medidas de respuesta sanitaria.

Según cifras oficiales, se han identificado 896 casos, incluidas 232 muertes, pero los expertos consideran muy probable que la cifra sea mayor.

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