Con su megaproyecto de minería PSJ Cobre en Uspallata, a 150 km de Mendoza, en el oeste de Argentina, el consorcio suizo argentino Zonda Metals GmBH y Alberdi Energy promete una inversión de casi 600 millones de dólares, hasta 4000 empleos y una producción anual de 40.000 toneladas de cobre, un mineral esencial para la transición energética.

En su página web, PSJ Cobre Mendocino -también conocido como San Jorge- asegura que el procesamiento de la roca será “limpio” y “responsable”, pero cientos de habitantes de la región, científicos, responsables, políticos y ambientalistas no lo perciben así.

Miles de manifestantes se congregaron en la capital provincial, Mendoza, no lejos de la asamblea local donde una mayoría de legisladores aprobó el proyecto.

Daniel Funes, un jubilado miembro de la Asamblea Popular por el Agua, alerta desde hace varios años sobre los peligros de una posible actividad minera en una zona árida.

“Mendoza es una zona semidesértica con un régimen de lluvia de alrededor de 200 mm anuales. El Departamento General de Irrigación, un organismo oficial publicó un informe negativo sobre el proyecto porque prevé un caudal permanente de uso de 141 litros/s”, comentó a RFI Funes.

“Lo que están diciendo los registros de los últimos años, es que no siempre viene esa cantidad de agua. En algunos meses del año, el proyecto minero va a secar absolutamente el arroyo Tigre”, teme el activista, miembro de la Red Iglesias y Minería.

“Y dentro de los informes de impacto ambiental no han previsto de dónde van a sacar el agua que falta”, agregó, al micrófono de RFI.

PSJ Cobre Mendocino afirma por su parte que reutilizará las aguas contaminadas y que impermeabilizará 800 hectáreas para depositar allí los desechos mineros.

Los detractores de la mina estiman, sin embargo, que las medidas de mitigación de la contaminación minera son insuficientes. Aparte de los desechos tóxicos utilizados para separar el cobre de la roca, “en este tipo de explotación aparecen los drenajes ácidos mineros que tienen que ver simplemente con moler la montaña”.

“Eso sí que se produce una lixiviación natural y se producen drenajes ácidos mineros. La empresa promete impermeabilizar la parte donde van a poner los tóxicos, pero no van a esterilizar la enorme pila de los desechos mineros molidos que no se usan para lixiviación”, alerta Daniel Funes.

El proyecto de extracción de cobre en Mendoza recibió el apoyo del presidente argentino que quiere convertir su país en potencia exportadora de cobre, emulando el modelo chileno. El ultraliberal Javier Milei busca modificar una ley de protección de glaciares para extender la actividad minera en zonas protegidas.

