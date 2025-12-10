"La galardonada con el Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ha hecho todo lo que estaba en su poder para asistir a la ceremonia de hoy, un viaje en una situación de extremo peligro. Aunque no podrá llegar a la ceremonia ni a los eventos de hoy, estamos profundamente felices de confirmar que está a salvo y que estará con nosotros en Oslo", informó el Instituto Nobel en un comunicado.

El portavoz del instituto, Erik Aasheim, dijo a la prensa que "no sabemos cuándo" llegará a Oslo la opositora venezolana.

Desde octubre, cuando se anunció el premio, era un misterio si Machado podría viajar a Oslo.Machado vive en la clandestinidad desde agosto de 2024 y no ha aparecido en público desde hace once meses.

"Simplemente no sé dónde se encuentra exactamente", había afirmado horas antes el director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken. "Será su hija Ana Corina Machado quien reciba el premio en nombre de su madre", agregó.

El fin de semana, el Instituto Nobel anunció que Machado recibiría en persona el galardón, dotado de una medalla de oro, un diploma y 1,2 millones de dólares. También organizó una rueda de prensa y entrevistas con distintos medios internacionales, que terminaron siendo canceladas.

Familiares y aliados de Machado en Oslo dijeron a AFP que confiaban verla el martes en Oslo, adonde se han desplazado decenas de venezolanos exiliados y los presidentes de Argentina, Panamá, Ecuador y Paraguay.

Su exjefa de campaña, Magalli Meda, dejó entender el martes que la opositora ya había salido de Venezuela y que volverá.

¿Machado en el exilio? Inconcebible

"Cómo vamos a pensar que María Corina no va a regresar y se va a quedar en el exilio", dijo Meda en un comunicado publicado en X.

La ceremonia de entrega del Nobel está programada para las 13H00 (12H00 GMT) en la Municipalidad de Oslo. Además de recibir el premio de su madre, Ana Corina Machado también pronunciará "el discurso que María Corina misma ha escrito", dijo el director del Instituto.

Mientras el Nobel de la Paz se entregará en Oslo, los de Literatura, Medicina, Física, Química y Economía se otorgarán en Estocolmo, la capital de Suecia.

En octubre, el Comité Nobel otorgó el galardón a esta ingeniera de formación por sus esfuerzos en favor de "una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia" en Venezuela.

Machado pasó a la clandestinidad después de estos comicios que otorgaron un tercer mandato a Nicolás Maduro. Estos resultados electorales no fueron reconocidos por Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de Latinoamérica.

La líder opositora sostiene que Maduro le robó las elecciones a su candidato, Edmundo González Urrutia, y publicó copias de los votos emitidos en las máquinas de votación como prueba del fraude. El chavismo niega las acusaciones.

Elogiada por sus esfuerzos en favor de la democracia en Venezuela, los adversarios le reprochan su afinidad ideológica con el presidente estadounidense Donald Trump, a quien dedicó su Nobel.

La entrega del premio coincide con un importante despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe y ataques estadounidenses contra presuntas "narcolanchas" que han dejado 87 muertos.

Por su parte, Maduro asegura que el verdadero objetivo de estas operaciones es derrocarlo y apoderarse de las reservas petroleras de Venezuela.

