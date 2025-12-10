En 2023, el periodista Andrés Durán obtuvo documentos relativos a la incautación de centenas de kilos de cocaína en el puerto de Naportec, Guayaquil, en camino hacia Europa. "Empiezo a comprender la dinámica del crimen organizado a través del tráfico de cocaína camuflada en contenedores de banano", recuerda.

Esto ocurrió antes de que Daniel Noboa fuera elegido presidente. Noboa Trading es la empresa de la familia del mandatario, le pertenecía al padre y ahora el grupo Noboa tiene control sobre el cultivo, el empaque y el transporte de banano de exportación.

"Básicamente me termino chocando con el primer caso, en el año 2020, de un contenedor que fue exportado a un puerto de Croacia. Ese fue el primer hallazgo. Tuvo una parada en Polonia y empiezo yo a identificar la ruta que hacían los contenedores de banano", explica Durán. "En la práctica, son tres contenedores que fueron 'contaminados' entre comillas, con cocaína. Los casos se dan en los años 2020, 2022 y 2024″.

Tras las incautaciones, se detiene siempre al mismo contratista encargado del control antinarcóticos de los contenedores, un hombre llamado José Luis Rivera Baquerizo, que Andrés Durán asegura ser un hombre humilde usado por los directivos de la empresa.

"Es el único procesado en los tres casos", dice.

"¿Cómo una persona con una discapacidad física del 52% logró cargar solo cerca de media tonelada de cocaína? Recibió el apoyo y la ayuda de otras personas que permitieron generar la contaminación. La empresa y el gobierno de Noboa alegan que fue una especie de gancho ciego, es decir, que la compañía no tenían idea de que fueron contaminados. Y si la Fiscalía dice que el único procesado es este señor, que expliquen cuál fue el modus operandi".

¿Gancho ciego?

Daniel Noboa niega las denuncias y responde que la empresa ha cooperado con la justicia.

El abogado de Rivera Baquerizo es un asesor de Daniel Noboa. El sospechoso fue dejado en libertad en cada caso, en procesos que Durán califica de turbios, porque habría forma de evidenciar cuando y cómo llegó la droga a la carga.

"Cada contenedor tiene un aparato que se conoce como 'Recorder', que monitorea en tiempo real la temperatura del contenedor. Entonces, el momento en el que se abre un contenedor, el Recorder, registra esa apertura. Ninguna de esas pericias se hicieron, aunque eran responsabilidad de la Fiscalía General del Estado".

Durán apunta un prontuario de irregularidades que gravitaron alrededor del proceso, como fiscales removidos de los casos o perfiles dudosos. "Por ejemplo que el fiscal de la primera causa de tráfico de cocaína de la compañía Noboa Trading es el mismo fiscal que emitió un dictamen absentivo, es decir, que se abstuvo de acusar a uno de los líderes de la banda delictiva Los Águilas, involucrado de manera directa con los Choneros: Junior Roldán, alias JR", afirma.

En marzo de 2025, Andrés Durán anunció que las amenazas de muerte en su contra lo obligaron a exiliarse en el exterior.

