La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, vive en la clandestinidad desde agosto de 2024 y no aparece en público desde hace once meses. En Oslo, donde debía recibir el premio, muchos se preguntan qué pudo haber ocurrido.

"Existe la posibilidad de que María Corina Machado no venga debido a los protocolos de seguridad", explica a RFI Luis Carlos Díaz, periodista venezolano residente en España, quien fue detenido y encarcelado en el Helicoide.

"Hay problemas relacionados con los métodos de extracción en un país bajo una dictadura, donde a la gente la asesinan, la desaparecen o la llevan a centros de tortura. Estas circunstancias también deben tenerse en cuenta", subraya.

En Venezuela, recuerda Díaz, "hay una serie de condiciones difíciles y complejas de asumir. Por eso se vive en colectivo, con cierto nivel de esperanza, aguardando una sorpresa, pero también con la tristeza que implica que la persona más relevante de la vida pública venezolana de las últimas décadas pueda perderse el evento más importante de su vida hasta ahora: recibir en sus propias manos el Nobel de la Paz".

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

"Los venezolanos vivimos vidas extraordinarias"

"Siento que los venezolanos vivimos vidas extraordinarias. Estamos en un momento totalmente fuera de la normalidad, lejos de lo que otros países consideran certezas. Vivimos con una duda e incertidumbre constantes porque las dictaduras modernas funcionan así: van restando cualquier tipo de certeza o normalidad a la que la población pueda aferrarse. Lo que se vive en Oslo es, en buena medida, un acto de fe de centenares o miles de personas que han llegado a la ciudad desde Europa y fuera de Europa para acompañar a una líder a la que siguen desde 2023, cuando ganó las primarias con más del 90% de los votos".

"Seguir la épica de los venezolanos —la victoria del 28 de julio, el robo de esas elecciones y la represión que vino después— se convierte en un acto de resistencia. Por eso toda esa gente se siente premiada con el Nobel de la Paz. Se sienten parte de una gran victoria y por eso están aquí acompañando el evento", concluye Luis Carlos Díaz.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más