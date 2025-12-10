En declaraciones al sitio Politico, Trump también cuestionó la impotencia de los europeos frente a la guerra en Ucrania, y reiteró su llamado a elecciones en ese país invadido por Rusia en 2022.

El republicano, cuyo gobierno acaba de emitir una nueva doctrina de seguridad nacional en la que aboga abiertamente por apoyar la "resistencia" en Europa a las políticas de Bruselas, mostró una actitud ambivalente sobre el compromiso estadounidense con el continente.

"Los quiero a todos. No tengo enemigos reales", aseguró Trump a Politico sobre los líderes de la Unión Europea en la entrevista videograbada, realizada el lunes.

"Algunos son amigos. (…) Conozco a los malos líderes, conozco a los inteligentes, conozco a los estúpidos. Hay algunos realmente estúpidos", añadió.

El multimillonario de 79 años, cuyo ascenso político se basó en un lenguaje incendiario sobre los migrantes, afirmó que las políticas europeas sobre migración son un "desastre".

"La mayoría de los países europeos están en decadencia", insistió.

"Me encantaba París. Es un lugar muy diferente de lo que era. Si miras Londres, tienes un alcalde llamado Khan. Es un alcalde horrible, cruel, repugnante", dijo sobre el izquierdista Sadiq Khan, el primer alcalde musulmán de la capital británica.

En respuesta, Khan declaró a Politico que Trump estaba "obsesionado" con él y que los ciudadanos estadounidenses estaban "acudiendo en masa" a vivir en Londres.

"La OTAN me llama papá"

Sobre los inmigrantes en Europa, Trump dijo: "Llegan de todos los lugares del mundo. No solo del Medio Oriente, llegan del Congo (por la República Democrática del Congo, ndlr). Y peor aún, vienen de las cárceles del Congo y de muchos otros países".

Según él, los líderes europeos "quieren ser políticamente correctos, y no quieren devolverlos (al lugar) de donde vienen".

La UE aprobó el lunes un endurecimiento de su política migratoria, en pleno auge de los gobiernos conservadores y de coaliciones con presencia de la extrema derecha. Entre las nuevas medidas está la apertura fuera del bloque de centros de acogida de migrantes cuyas solicitudes de asilo hayan sido rechazadas.

Trump también ironizó sobre la dependencia de los europeos de la protección militar estadounidense.

"La OTAN me llama papá", dijo, refiriéndose a los comentarios del líder de la alianza militar, Mark Rutte, en una cumbre en junio, cuando los líderes respaldaron el llamado de Trump para aumentar el gasto en defensa.

Cuando se le preguntó sobre su voluntad de intervenir en los procesos electorales en Europa, Trump admitió haber "apoyado a Viktor Orban", el primer ministro húngaro, quien "hace un muy buen trabajo, de una manera diferente, en términos de inmigración".

