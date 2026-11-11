En un mensaje en X escrito en criollo haitiano y acompañado de un video de la operación, Bukele afirmó que sus tropas destruyeron la casa y el "cuartel general" de Wilson Joseph, alias Lanmò San Jou, señalado como jefe de la banda.

Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, espera que se conozca lo más pronto posible el paradero de los soldados salvadoreños, pero también que haya transparencia en las operaciones del ejército de El Salvador para evitar víctimas colaterales. En concreto, que haya "salvaguardas en materia de derechos humanos”, “protocolos claros del uso de la fuerza”, “la protección de niños y niñas” y “mecanismos independientes para denuncia y rendición de cuentas por los abusos que se puedan cometer en sus acciones”.

“La población haitiana no puede seguir viviendo bajo la violencia y el miedo, y eso implica que las fuerzas de seguridad de cualquier país no debieran ser fuentes de más abusos y más violaciones de derechos humanos, de manera similar a como lo han hecho las pandillas hasta ahora”, explicó.

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Transparencia

Amnistía Internacional instó a El Salvador y a Haití a publicar el acuerdo entre ambos que ampara el despliegue militar salvadoreño y la garantía de los derechos humanos, pero ninguno de los dos países ha sido claro en los objetivos de las operaciones de seguridad.

Lo único que se sabe, de acuerdo con Piquer, es que El Salvador participó en el “supuesto ataque al cuartel” de la pandilla 400 Mawozo, pero “no está claro el objetivo”.

Los vehículos blindados del Ejército de El Salvador operan por separado de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) autorizada por la ONU, después de que se desplegaran tropas adicionales tras una emboscada el 18 de octubre en la que desaparecieron cuatro miembros de la GSF salvadoreña, en Puerto Príncipe, Haití, el 3 de noviembre de 2026.

“Aparentemente habrían sido tropas salvadoreñas. Las tropas salvadoreñas, en teoría, están abocadas a buscar a los soldados salvadoreños desaparecidos. No está claro tampoco a quiénes afectó. Ese es justamente el tipo de asunto que nos parece fundamental que se transparente. Las fuerzas de seguridad militares que están operando en Haití no debieran hacer ataques indiscriminados sin importar a quién afecte con la excusa de perseguir a las pandillas”.

Piquer recordó que AI ha denunciado “ataques indiscriminados utilizando drones que afectan a toda la población, también incluyendo a niños y niñas sin distinción: el hecho de que las pandillas cometan abusos gravísimos, como de hecho también lo hemos documentado específicamente respecto de abusos y violaciones de derechos humanos respecto de niñas y niños no justifica que las fuerzas de seguridad, a su vez, también cometan abusos igualmente graves”.

La ONU confirmó el pasado 2 de noviembre que recibió una carta de Joseph, quien pidió la mediación internacional para un diálogo de paz, tras la llegada a Puerto Príncipe del contingente salvadoreño.

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