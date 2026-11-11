A París le gusta mover los pies. En la capital francesa, abundan los festivales y manifestaciones de tango “queer” como el festival "La Vie en Rose", con una representación muy internacional. En estos encuentros, se expresa un tango "que se despoja de la restricción de los roles fijos".

Así lo explica, Alex Pacheco, profesor organizador de ‘Tango Radical’ y fundador de "Tango disidente", un proyecto que promueve prácticas de tango inclusivas. Nacido en México, el bailarín huye de los “formatos heteronormativos”.

Intercambio fluido de roles

“Este tango nace en las comunidades LGBTQ+ revindicando nuestro derecho y deseo de bailar de la manera que deseamos. El tango ha desarrollado distintas formas de bailar en donde hay un intercambio fluido de roles, en donde hoy puedo llevar y mañana seguir, independientemente, de mi identidad de género”, recuerda.

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Bailar también es forjar comunidad y construir identidad. Fue su caso desde muy joven, a los 15, cuando de pura “casualidad” se encuentra con el tango. “Te pone en un estado de capacidad, te hace sentir que tu cuerpo es capaz de cosas, sobre todo, durante la adolescencia. El tango fue una herramienta de 'acuerpamiento'. Es parte fundamental de lo que soy”, además que el tango “tiene una cosa muy somática, muy de tranquilidad, muy del abrazo”.

Terapia y transformación política

Alex Pacheco, que practicó muchos otros bailes de pareja, comenta que es un baile usado de manera terapéutica para pacientes con Parkinson, con demencia. Es desde esa visión múltiple que Pacheco construye su docencia para que el baile sea accesible: un lugar de transformación política.

Se trata de “abrir posibilidades de acción colectiva en donde podemos tener discusiones sobre cómo queremos tratarnos, cómo queremos enseñar, la relación que tenemos con la autoridad”.

Sin olvidar que es una experiencia de conexión y de comunión: “Esto nos permite actuar políticamente en nuestros barrios, en nuestras comunidades para tener mejores condiciones de vida, no solo como personas LGBT, sino también como personas racializadas o personas precarizadas o en general, pues como ciudadanas del mundo.”

De la marginalidad a la resistencia

Es también una manera de reanudar con los orígenes marginales del baile. El profesor describe un proceso de nacimiento popular de los entrecruces entre la migración popular europea y las comunidades afro esclavizadas que construyeron también formas de resistencia en la música y en el baile.

“Hay informaciones sobre el origen del tango siendo bailado entre hombres, porque al inicio, en esa parte del mundo, pues quienes migraban eran mayoritariamente hombres. Pero también hay, como tenemos la certeza nosotres como comunidad LGBT, que hemos estado siempre en todos lados y que también seguramente bailaban entre ellos, no solo porque no hubiese mujeres, sino por querían bailar”, resume.

La existencia de estos espacios choca con la cruda realidad. Las cifras en México, por ejemplo, no son alentadoras. Durante 2024 se registraron entre 93 y 97 asesinatos de personas LGBT+ con indicios de violencia motivada por prejuicio, de acuerdo con diversos informes del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBT.

“Con los procesos también mundiales de retroceso en derechos, pues siempre hay una mirada puesta en las garantías que tenemos en algunos países no están por completo garantizadas. Y también por eso me parece importante el tango queer para continuar con la organización y la presencia de nuestras comunidades con el propósito de seguirnos defendiendo”, afirma.

#EscalaenParís también está en redes

Un programa coordinado por Julia Courtois, realizado por Souheil Khedir y Vanessa Loiseau.

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