"Las medidas en materia de vivienda, aunque algunas estén bien orientadas, van a paso de tortuga. El problema de la vivienda salta a ritmo de liebre", declaró antes de que comenzara la manifestación Unai Sordo, secretario general de las Comisiones Obreras de Madrid (CCOO), sindicato de gran presencia en España que junto a la UGT apoyó la marcha organizada por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid.

Consultado por la AFP, Fernando de los Santos, portavoz del Sindicato de Inquilinos, lamentó que la crisis habitacional del país empuje a cada vez más personas " a situaciones de hacinamiento".

Más de 100.000 personas participaron en la marcha, aseguran los organizadores. Según el Gobierno, fueron 23.000.

Una mujer sostiene una pancarta en la que se lee en español: "Derecho a techo" durante una manifestación celebrada en Madrid, España, el domingo 24 de mayo de 2026, contra el aumento de los precios de la vivienda.

Una década, alquileres duplicados

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El precio de los alquileres en España se ha duplicado en la última década, según datos del portal inmobiliario online Idealista, superando con creces el crecimiento salarial.

Según el Banco de España, entre 2021 y 2025 el país registra un déficit de 700.000 viviendas.

"Si estamos pagando un alquiler muy alto es imposible que ahorremos para comprar un piso, entonces es un bucle en el que no vamos a salir", explicó a AFP Irene Guinea, una publicista de 29 años.

Respuestas insuficientes

La problemática de la vivienda es uno de los puntos débiles del Gobierno del socialista Pedro Sánchez, que se enfrenta a unas elecciones generales el año que viene.

El pasado febrero, Sánchez presentó un nuevo fondo de inversión pública destinado a abordar la crisis que, según afirmó, recaudaría 120.000 millones de euros.

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