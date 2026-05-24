"Hoy estamos aquí para pedirles perdón en nombre de la Iglesia. Tendríamos que haber llegado hace 20 años y lo sentimos de verdad". Estas fueron las palabras del comisario apostólico Jordi Bertomeu, representante del Vaticano en la parroquia de San Juan Bautista en Catacaos, cerca de la norteña Piura, citado por medios locales y Vatican News.

Qué ocurrió en Catacaos

La comunidad campesina de Catacaos llevaba años pidiendo reparación y denunciando "abusos, vejaciones y expropiaciones" sufridos a manos de miembros del Sodalitium Christianae Vitae, orden que disolvió el Papa Francisco en abril del año pasado, tras reconocer que miembros de su cúpula abusaron sexualmente de 19 menores y 10 mayores entre 1975 y 2002.

Miembros laicos del Sodalicio son acusados de haber participado en millonarias actividades empresariales, principalmente inmobiliarias: los territorios en disputa en Catacaos tenían una extensión de casi 10.000 hectáreas, de acuerdo con el Instituto de Defensa Legal.

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Una herida abierta

Entre los presentes en la ceremonia, estaban familiares de Cristino Melchor Flores y Guadalupe Zapata Sosa, líderes indígenas fallecidos tras oponerse activamente al tráfico de tierras vinculado a empresas del Sodalicio.

El fundador del Sodalicio, Luis Fernando Figari, reside en Italia y no volvió a Perú desde que se iniciaron en 2015 las investigaciones en su contra por presuntos abusos sexuales: la justicia peruana desistió de seguir indagando en 2024.

El Vaticano abrió en mayo un "canal de escucha" para fijar indemnizaciones a las víctimas del Sodalicio con los bienes que se le incautaron.

Hace algunos meses, la Conferencia Episcopal Peruana anunció una posible visita del papa León XIV, donde residió gran parte de su vida, al país sudamericano a finales de año.

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